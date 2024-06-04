8歲女童染流感住院3天死亡 同時有心肺腦3併發症

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（中央社記者曾以寧台北4日電）疾管署今天表示，流感雖已過高原期，但上週仍新增6例死亡，其中有名南部8歲女童，同時併發肺炎、心肌炎及急性壞死性腦炎3種併發症，住院3天因多重器官衰竭死亡。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在疫報記者會上表示，根據健保急門診監測，上週類流感就診人次約7.9萬，國內流感疫情已過高原期，但上週仍新增6例死亡、39例重症；目前流感疫苗仍剩1萬劑左右，呼籲高風險民眾盡早接種。

疾管署防疫醫師林詠青說明，死亡病例中年紀較小個案包含1名南部8歲女童，本身沒有潛在疾病，去年10月打過本季流感疫苗；5月中出現咳嗽症狀，1週後因發燒到診所就醫，確診B型流感，開立口服抗病毒藥物返家，但回家隔天發燒持續，且頭痛、嘔吐、意識不佳，還有咳嗽等呼吸道症狀，再次就醫。

林詠青指出，當時女童高燒到40度、心跳過快，X光有肺炎情況，且意識混亂，醫師懷疑有併發腦炎，收治加護病房並給抗病毒藥物；住院期間發生心跳停止，後續雖然恢復但心跳變慢，且有腦水腫狀況，病況持續惡化，住院第3天過世，死因為流感併發急性壞死性腦炎、心肌炎，導致多重器官衰竭。

林詠青說明，心跳過快、意識不清等症狀，表示有併發腦炎、心肌炎可能性，尤其急性壞死性腦炎病程快速，呼籲民眾務必注意重症前兆。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）部分，曾淑慧表示，國內5月28日至6月3日新增263例本土確定病例（併發症），較前週上升；另新增26例死亡病例，較前週略升，疫情仍具傳播風險。

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COVID-19重症，林詠青說明年紀較小個案，為南部1歲女童，無潛在疾病，未接種過任何COVID-19疫苗；5月底開始出現發燒、咳嗽症狀，在家快篩陰性，診所依此結果診斷為一般感冒，拿口服藥返家。

林詠青說，女童發病後2天咳嗽症狀持續，且呼吸喘、嘴唇發紫，再次到急診就醫，經PCR檢驗COVID-19為陽性，且X光顯示併發肺炎，收治加護病房，目前生命徵象穩定、意識清楚，仍在加護病房治療中。（編輯：李亨山）1130604