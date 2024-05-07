母嬰垂直感染李斯特菌症 疑與孕期生食有關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北7日電）疾管署今天公布國內今年首例新生兒母嬰垂直感染李斯特菌症個案，孕婦於懷孕34週因發燒、倦怠與腹痛就醫，因胎心音異常緊急剖腹產，經研判為母嬰垂直傳染李斯特菌症。

衛生福利部疾病管制署今天公布今年首例新生兒母嬰垂直傳染李斯特菌症個案。防疫醫師林詠青說明，個案母親於4月中、懷孕第34週因發燒、倦怠與腹痛就醫，後因胎心音異常、羊膜破裂等症狀而緊急剖腹產。

林詠青說，因女嬰出生即活動力不佳及臉色蒼白，收治新生兒加護病房，經檢驗通報後，母女皆確診李斯特菌症，研判為母嬰垂直傳染，母女住院2週後康復出院。

林詠青指出，經疫情調查瞭解，媽媽近期沒有出國，但懷孕期間曾食用生菜沙拉、切片水果等生食與即食食品，惟李斯特菌症潛伏期較長，可能感染源經評估較難追溯釐清。

疾管署發言人曾淑慧指出，李斯特菌普遍存在於泥土、汙水、蔬菜、市售肉品，亦可存在於部分無症狀的人類、哺乳類動物及鳥類腸道，主要經由食用遭污染食物感染，孕婦也可能傳染給胎兒，國內曾於經包裝的即食肉品檢出此菌，另生魚片也是高風險食品，感染後潛伏期可為3到70天。

林詠青提醒，李斯特菌可於冰箱冷藏（4℃）環境下持續繁殖，需加熱至72℃以上才能殺死，目前沒有疫苗可預防；民眾應落實於飯前洗淨雙手、食物徹底煮熟，避免生飲生食，食物貯存、烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染，免疫力較差者則要避免生食，水果切片建議立即食用，即食加工肉品、剩菜應經充分加熱再食用。

他說，免疫力正常者不易受到李斯特菌感染，或僅有噁心、嘔吐、腹瀉等症狀；對年長者、免疫力低下者、孕婦、胎兒及新生兒，可能引發侵襲性感染造成敗血症、中樞神經系統感染，未經正確治療致死率可達2成，孕婦感染可能流產、死胎、早產，或新生兒侵襲性感染。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，今年截至5月6日，國內累計51例李斯特菌症，略高於2020與2022年同期（46例與47例），整體趨勢無明顯上升，個案以60歲以上為多（占78%），1例為出生未滿1個月的新生兒。

郭宏偉說，李斯特菌症自2018年列為第四類法定傳染病，歷年累計病例以男性略多於女性，70歲以上個案為多（占47%），其次60歲到70歲（占24%），另新生兒個案（出生未滿1個月）累計14例，其中出生3日（含）之內者占93%。（編輯：陳清芳）1130507