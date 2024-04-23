腸病毒進入流行期 單週逾1.1萬人次就診創10年新高
（中央社記者曾以寧台北23日電）疾管署今天表示，上週腸病毒門急診就診人次超過1.1萬人次且高於近10年同期，較往年提早約2週進入流行期，且近期疫情快速上升，以克沙奇A型為主，呼籲民眾提高警覺。
腸病毒小百科
- 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上
- 除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高
- 傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染
- 典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症
資料來源：衛福部疾管署
郭宏偉說，實驗室監測顯示，腸病毒陽性率有上升趨勢；今年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型，目前已恢復健康。
腸病毒71型小百科
腸病毒71型
腸病毒71型感染多以手足口病表現，特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。
相較於腸病毒其他型別，腸病毒71型感染較易侵犯中樞神經系統，併發重症主要有腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等表現，這些嚴重病症均於發病後7天內出現，平均為發病後3天左右，5歲以下的幼兒為重症的高危險群。
重症前兆病徵：
1. 嗜睡、意識改變、活力不佳
2. 持續嘔吐
3. 手腳無力
4. 肌躍型抽搐：全身肢體突發式顫抖，類似受到驚嚇的動作，睡覺時發作特別頻繁，這種動作於正常兒童時偶而可見，但若發作次數頻繁，或白天清醒時也會出現則為異常。
5. 無明顯誘發因素時（如哭鬧、發燒）出現呼吸急促或心跳加快。
資料來源：衛福部疾管署
腸病毒D68型小百科
腸病毒D68型
腸病毒D68型主要可透過糞口、飛沫、接觸傳播，傳染力強。常見症狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等，嚴重可能引發肺炎、肢體麻痺等併發症。國內歷年皆僅有零星感染案例，但並無流行疫情。
腸病毒D68型目前尚無疫苗，治療以支持性療法為主。大多數人感染為輕症預後良好，但若家中孩童感冒後出現喘、呼吸困難或急性肢體無力症狀，如：突然手舉不起來、步態不穩等變化需儘速就醫。
資料來源：衛福部疾管署、台中榮民總醫院
前衛生福利部長、林口長庚兒童醫學中心名譽院長林奏延說明，腸病毒從1998年大流行後，台灣大約每3到4年會有一次大流行；國內則在2019年腸病毒大流行後受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，疫情較不嚴重，去年有出現71型輕症病例但無重症。
林奏延說，有點擔心的是，根據2017年腸病毒71型全國血清流行病學調查，6歲以下易重症的族群中，血清陽性率、保護力低於10%，「這樣累積下來，恐怕會再有一波大流行」。
疾管署提醒，腸病毒傳染力強，大人、小孩皆應確實做好手部衛生，並落實環境消毒，且應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具；家中嬰幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸。
疾管署表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，須注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。（編輯：李亨山）1130423
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