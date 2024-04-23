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腸病毒進入流行期 單週逾1.1萬人次就診創10年新高

2024/4/23 15:20（4/23 15:37 更新）
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疾管署提醒，腸病毒傳染力強，大人、小孩皆應確實做好手部衛生。（中央社檔案照片）
疾管署提醒，腸病毒傳染力強，大人、小孩皆應確實做好手部衛生。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北23日電）疾管署今天表示，上週腸病毒門急診就診人次超過1.1萬人次且高於近10年同期，較往年提早約2週進入流行期，且近期疫情快速上升，以克沙奇A型為主，呼籲民眾提高警覺。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在疫報記者會上表示，監測資料顯示，4月14日至20日腸病毒

腸病毒小百科

  • 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上
  • 除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高
  • 傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染
  • 典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症

資料來源：衛福部疾管署

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門急診就診共1萬1643人次， 較前週9518人次上升22.3%，已達流行閾值（1.1萬人次），研判國內進入腸病毒流行期且近期疫情呈快速上升趨勢。

郭宏偉說，實驗室監測顯示，腸病毒陽性率有上升趨勢；今年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型，目前已恢復健康。

疾管署發言人曾淑慧說明，根據實驗室監測，今年監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，易致重症的腸病毒71型

腸病毒71型小百科

腸病毒71型
腸病毒71型感染多以手足口病表現，特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。

相較於腸病毒其他型別，腸病毒71型感染較易侵犯中樞神經系統，併發重症主要有腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等表現，這些嚴重病症均於發病後7天內出現，平均為發病後3天左右，5歲以下的幼兒為重症的高危險群。

重症前兆病徵： 
1. 嗜睡、意識改變、活力不佳
2. 持續嘔吐
3. 手腳無力
4. 肌躍型抽搐：全身肢體突發式顫抖，類似受到驚嚇的動作，睡覺時發作特別頻繁，這種動作於正常兒童時偶而可見，但若發作次數頻繁，或白天清醒時也會出現則為異常。
5. 無明顯誘發因素時（如哭鬧、發燒）出現呼吸急促或心跳加快。

資料來源：衛福部疾管署

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D68

腸病毒D68型小百科

腸病毒D68型

腸病毒D68型主要可透過糞口、飛沫、接觸傳播，傳染力強。常見症狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等，嚴重可能引發肺炎、肢體麻痺等併發症。國內歷年皆僅有零星感染案例，但並無流行疫情。

腸病毒D68型目前尚無疫苗，治療以支持性療法為主。大多數人感染為輕症預後良好，但若家中孩童感冒後出現喘、呼吸困難或急性肢體無力症狀，如：突然手舉不起來、步態不穩等變化需儘速就醫。

資料來源：衛福部疾管署、台中榮民總醫院

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型，則分別有6例與2例輕症個案；整體處於疫情上升階段，疫情高於10年同期，且較往年提早約2週進入流行期。

前衛生福利部長、林口長庚兒童醫學中心名譽院長林奏延說明，腸病毒從1998年大流行後，台灣大約每3到4年會有一次大流行；國內則在2019年腸病毒大流行後受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，疫情較不嚴重，去年有出現71型輕症病例但無重症。

林奏延說，有點擔心的是，根據2017年腸病毒71型全國血清流行病學調查，6歲以下易重症的族群中，血清陽性率、保護力低於10%，「這樣累積下來，恐怕會再有一波大流行」。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，大人、小孩皆應確實做好手部衛生，並落實環境消毒，且應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具；家中嬰幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸。

疾管署表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，須注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。（編輯：李亨山）1130423

（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）
（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）
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