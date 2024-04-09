震後加強自主建物安全檢查 中市府提供多項補助方案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中9日電）0403花蓮地震台中市雖未發生重大災情，部分建築物則出現牆面龜裂或剝落現象，台中市都發局今天呼籲民眾自主加強建築物安全檢查，市府並提供多項協助補助方案。

台中市在花蓮地震後雖未傳出重大災情，但造成部分建築物磁磚掉落、牆面龜裂、結構受損等情形，台中市都發局長李正偉今天在市政會議中提醒民眾自主加強建築物安全檢查，並說明市府提供多項補助可以申請。

李正偉說，補助方案包括建築物結構安全性能耐震能力初步檢測及評估補助、建築物結構弱層補強工程補助、公寓大廈共用部分相關設施修繕補助、老舊建築物重建或整建、維護補助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為維護大眾安全，李正偉籲請民眾加強自主檢查，以免造成生命財產損失。都發局已編製「地震後房屋結構自行初步檢測簡易手冊」，建議市民可自行由都發局網頁下載電子書先以進行初步評估。

其中的老舊建築物重建或整建、維護補助方案，李正偉表示，也適用這次地震，提供大樓磁磚掉落、結構受損等補助，得申請補助項目包括都市更新事業計畫經費、結構補強設計、老舊建築物立面修繕工程等項目。補助期間第1梯次期限為6月30日，第2梯次為7月1日至9月30日。（編輯：黃世雅）1130409