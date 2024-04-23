疫苗接種拯救無數生命 林奏延：人類最偉大成就之一

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（中央社記者曾以寧台北23日電）世界衛生組織自1974年起實施「擴大免疫計畫」，今年正逢50週年。前衛福部長林奏延今天表示，全球疫苗接種計畫拯救無數生命，被譽為人類最偉大的成就之一。

為確保全球兒童都能受到疫苗的保護，世界衛生組織（WHO）自1974年實施擴大免疫計畫（Expanded Programme on Immunization），致力促進各國全面推動疫苗接種，降低疾病感染。此外，世界衛生組織從2010年起將每年4月的最後1週訂為「世界免疫週」，今年主題為「人類可以通過免疫接種挽救生命」。

衛生福利部疾病管制署今天邀請前衛生福利部長、林口長庚兒童醫學中心名譽院長林奏延，及台大醫院老年醫學部主任詹鼎正出席疫報記者會，說明接種疫苗重要性。

今年是擴大免疫計畫50週年，至今各國皆有國家免疫計畫，且疫苗接種已為全球公認最安全、最成功且最具成本效益的傳染病防治措施之一。林奏延說，當年世衛倡議讓所有孩子都能公平獲得挽救生命的疫苗，50年來拯救無數生命，其中多數是兒童，因此全球疫苗接種計畫被譽為「人類最偉大成就之一」。

國內目前公費提供接種的兒童常規疫苗共有9種19劑次，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、流感疫苗等，使不少疾病獲得有效控制。林奏延說，去年國內3歲以下幼童常規疫苗基礎劑及追加劑接種完成率達98%及93%以上，接種率高，吸引不少國家前來學習；如今面臨少子化，每個孩子都是寶，更提醒家長務必帶孩子來接種。

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除保護兒童外，為維護65歲以上長者健康，去年10月2日起擴大65歲以上長者公費接種1劑PCV13及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）；並自今年1月9日起提供55至64歲原住民公費接種1劑PPV23。詹鼎正說，「這是德政」，肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力達75%，提醒符合接種資格者儘速接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情傳播風險仍持續，詹鼎正說，65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾，已可接種第2劑XBB疫苗；但目前全國XBB疫苗接種率僅10.83%，呼籲尚未接種的民眾都要盡快接種。（編輯：李亨山）1130423