新北閱讀節推好書交換、二手衣再造

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北閱讀節系列活動今天展開，文化局說，結合世界地球日與永續、時尚概念，透過好書交換、跨媒材藝術、再造二手衣、獨立書店展攤等，讓閱讀成為永續的時尚態度與綠色轉型。

新北閱讀節今天在新北市政府揭幕，適逢422「世界地球日」與423「世界閱讀日」，持續至6月2日展開系列的永續時尚系列活動。

市政府說，在市府大廳與市民廣場，由市立圖書館、新北文化基金會、教育局、客家事務局及獨立書店等，展開客家繪本教說客語，藝術家以鶯歌陶瓷與金工、藍染創作花藝、故事劇團說故事表演。

市長侯友宜在開幕致詞時表示，閱讀是與自己內心對話，與書本接觸就是時光的回憶，珍惜二手書交換，二手衣物再造，就是透過永續與綠色轉型的生活觀念，且是善的循環與接軌。

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市民廣場則有60個展攤呈現跨域閱讀成果，客家局攤位介紹油桐花繽紛色彩，並引導民眾如何以客語說「油桐花」，學習的孩童獲得貼紙小禮物，相當高興。獨立書店與出版業、小農餐飲、文創團隊也共襄盛舉。

市圖表示，5月4日九份文史工作室主理人羅濟昆將帶領民眾分享山城秘境，5月5日三重社區大學資深文史工作者張明祥，將導覽碧華布街，教做梔子花植物染，系列活動可以在市圖官網查詢。（編輯：李錫璋）1130420