讀字樂園玩書展 板橋放送所體驗閱讀新鮮事

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（中央社記者邱祖胤台北20日電）想像在閱讀的遊樂園中闖關玩遊戲，讀書變成一件超有趣的事，正在新北板橋放送所舉行的「讀字樂園玩書展」活動重現這樣的想像，今天正式開幕。

活動延續今年台北國際書展最受歡迎的「讀字樂園」主題區，文化部特別在423世界閱讀日前夕的週末兩日推出創新書市，現場規劃可以實際體驗的旋轉木馬、海盜船等設施，包括70多個出版相關攤位參展，以及超過40種體驗活動，邀民眾前來體驗閱讀新鮮事。

開幕式包括文化部政務次長王時思、獨立出版聯盟理事長陳夏民、當代傳奇劇場藝術總監吳興國、閱讀夏LaLa主持人夏宇童、時報文化董事長趙政岷等人出席。

王時思致詞表示，去年一年可說是政府對出版產業支持力道最大的一年，文化部透過超過129場創新書市深入台灣每個角落，希望將書推進每個人的日常生活，今年更將書市升級為「庄頭書市」，要將書帶入更深、更遠的庄頭，帶進每個人的身邊。

王時思表示，文化部也推出擴大電子書計次借閱服務、遍及全國各縣市公共圖書館的優化圖書採購，以及推動文化幣超過5成用於購書、獨立書店2點送1點加碼促成1成消費於獨立書店等，透過創作端、出版端到消費端的串連，全面性的挺出版，期盼「讓台灣的書賣得更好、讀書的人更多」。

陳夏民致詞表示，這兩天的活動特地將今年台北國際書展極獲好評的「讀字樂園」帶進社區，將旋轉木馬、海盜船、溜滑梯等遊樂設施帶到現場，當時只能看不能玩的遊樂器材，在這兩天當中，只要完成登上主舞台放聲朗讀、書攤上大方購買書籍、開心參加攤位的體驗活動任何1項，就可以獲得玩1次的體驗，並且還可兌換冰淇淋、爆米花等食物。

文化部表示，配合世界閱讀日，本週末於台北、新北、苗栗、台南及澎湖共有6場創新書市活動，接下來4月底到5月還有3場創新書市，歡迎愛書人共襄盛舉。（編輯：陳政偉）1130420