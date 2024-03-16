屏東獨立書店大串連 「字在生活季」登場

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（中央社記者葉冠吟嘉義16日電）首次由屏東獨立書店群共同發起的「字在生活季—小書店大山海」今明兩天於勝利星村廣場登場，串聯30多個獨立書店、出版社與文創攤位，展現屏東山海交匯、族群共融的多元城市文化。

文化部今天透過新聞稿分享，文化部長史哲致詞指出，在他提出支持實體書店及出版業的3大政策裡，「創新書市」即是希望將台北國際書展帶至全國，讓各地都有機會藉由書店聯合辦理書展或書市的介面，提供台灣各地民眾接觸書籍、講座等多元的閱讀體驗機會，也支持實體書店更為蓬勃發展。

史哲表示，文化部會持續與各縣市、書店等攜手，持續辦理「創新書市 庄頭書展」，期待更多書店、讀者一起加入。

屏東縣長周春米也出席分享，屏東縣雖位於國境之南，但獨立書店數量逐年增加，目前勝利星村已到成熟的階段，期待在一年四季都展現不同的面貌。在數位串流平台普及的時代，屏東實體書店的能量讓外界刮目相看，也增添屏東縣市整體的閱讀風氣，期待未來能有更多的文化活動在屏東辦理。

此次「字在生活季」活動獲文化部享讀福爾摩沙計畫支持，現場書市活動總計有37個文創攤位共同響應，其中書店及出版社共18家，包含近40年歷史的屏東文化城、紅氣球書屋、還有新成立的小沐屋工作室、咖必冊店。

另外，勝利星村的書店群包括七木人文空間書房、小陽。日栽書屋、永勝5號、繫．本屋、愛讀繪本屋等更是總動員，除此之外，貓頭鷹兒童劇團、明興閣掌中劇團等屏縣藝文團隊，也在活動中一展絕活。

負責籌辦的「繫。本屋」負責人徐孝晴表示，「字在生活季」系列活動從去年10月起就已在各書店展開，透過講座、展演、走讀、書店小旅行等活動，大大發揮書店能量，連偏鄉的小朋友都有機會走進書店，這兩天的書市活動，歡迎民眾一起體驗最自在的書市生活圈。（編輯：李亨山）1130316