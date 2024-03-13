傳統建築彩繪藝師陳穎派辭世 文化部將頒旌揚狀

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（中央社記者王寶兒台北13日電）彰化縣傳統工藝「傳統建築彩繪」保存者陳穎派昨天辭世，享耆壽92歲。文化部長史哲聞訊表達哀悼與不捨，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

史哲今天透過新聞稿表示，「傳統建築彩繪」為傳統寺廟、民宅的重要工藝，具有藝術價值也兼具流派及地方特色，陳穎派長年致力傳承與推廣，為台灣傳統工藝保存奠定深厚基礎。

陳穎派1933年出生，12歲起隨父親陳萬福習藝，10幾歲就出師獨當一面從事廟宇彩繪，其常與同行切磋增進畫藝，致力傳統建築彩繪70餘年，熟知彩繪技法的表現形式，對傳統建築彩繪技藝所需相關知識及工序均能掌握。2020年經彰化縣政府登錄認定為「傳統建築彩繪」保存者。

文化部指出，傳統建築彩繪施作，需要繁複步驟與嚴謹技術。「彩」是指在建築構件的外表，或是石灰牆的壁面上，進行「披麻捉灰」的施工程序，話稱為「地杖」；「繪」則是在地杖處理完成後，進行繪圖著色工作，為藝師展現書畫藝術的重要技藝。

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陳穎派傳接閩南系統樣式，保留傳統披麻捉灰的傳統工法，對於彩繪知識工序完整掌握，且彩繪題材豐富，繪工細膩，並嚴遵傳統彩繪工法，除承接新作寺廟工作外，也多次參與古蹟建築修護，具備傳統「彩」與「繪」的能力與技藝。

文化部表示，陳穎派長年在古蹟、歷史建築修復工程擔任彩繪修護藝師，並將「穎派彩繪」傳續至兒子陳文俊與陳敦仁手中，如今技藝已傳授至第5代，家族團隊遵行傳統工法從事彩繪工作者有數十位，為台灣傳統工藝保存奠定深厚基礎。（編輯：張雅淨）1130313