除了晶片台灣還有文化名片 NSO將展開歐洲巡演

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）NSO國家交響樂團4月將展開歐洲巡演，前往瑞士、德國與法國舉行7場音樂會。文化部長史哲今天說，透過NSO到歐洲古典音樂重鎮演出，讓世界了解台灣在科技外，也有文化的一面。

史哲今天在NSO歐洲巡演行前音樂會記者會上表示，台灣這幾年在國際能見度非常高，「我們的科技已經眾所皆知，甚至也是世界對台灣最重要的印象，但我們其實是需要文化做台灣的名片，這才是我們自己的靈魂。」

史哲表示，這也是文化部推動「文化黑潮」的目的，就是希望讓台灣文化走出去，像這次演出曲目有客委會委託作曲家李元貞創作的「美濃之道」，「古典音樂是世界共通的語言，客委會的委託創作就讓世界看到了台灣客家，這很厲害。」

史哲表示，今年奧運賽事在法國巴黎舉行，文化部也正積極準備在巴黎奧運期間透過文化與世界交流，「這一次NSO的出訪，我覺得剛好是文化奧運的一個暖身，是一場重要的關鍵音樂之旅。」史哲說，就像文化黑潮的精神，「黑潮就是一個暖流，讓文化黑潮流向全世界，讓世界感受到台灣的溫暖。」

「來自台灣」NSO國家交響樂團2024歐洲巡演，指揮均為NSO音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）擔任。

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音樂會將於4月3日在瑞士蘇黎世音樂廳，4月4日在瑞士日內瓦維多利亞大廳，4月9日在德國漢堡易北愛樂廳，4月11日在德國漢諾威庫佩爾音樂廳，4月13日在法國巴黎香榭麗舍劇院演出，獨奏家為鋼琴家卡蒂雅．布尼亞季什維莉（Khatia Buniatishvili）。

4月6日在瑞士巴賽爾音樂廳演出，獨奏家為鋼琴家謝沃洛德．扎維多夫（Vsevolod Zavidov）；4月7日在德國布藍什外格國家劇院演出，獨奏家為小提琴家黃俊文；3月16日及17日將分別在台南文化中心及台北國家音樂廳舉行歐洲巡演行前音樂會。（編輯：張雅淨）1130313