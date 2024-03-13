NSO歐洲巡演 帶去「美濃之道」展現客家文化

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）由NSO國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾率團，4月將展開歐洲巡演。這次帶去由客委會委託作曲家李元貞創作的「美濃之道」，以客家山歌韻味融入交響樂，將台灣客家文化帶進世界舞台。

NSO執行長郭玟岑今天接受中央社專訪表示，「美濃之道」原本是2020年樂團歐洲巡演時將首演，但受到疫情影響，今年終於可以在樂團歐洲巡演音樂會上呈現。2023年4月19日，樂團也曾將這首樂曲改編成單簧管弦樂五重奏版本，帶到美國華盛頓雙橡園演出，一秒就把在場民眾帶進美濃的人文與山水。

李元貞以客家元素創作「美濃之道」，全長約15分鐘，以客家聚落美濃的風土人情為主題，用交響樂展現客家獨特的文化感。李元貞表示，她取名為「美濃之道」，想表達她對美濃人生活的觀察，「客家人日出而耕、日落而息，對土地有著非常親近的情感」。

李元貞透過各種訪談與音樂採集過程，理解客家聚落之美；她也使用客家材料如語言與傳統音樂，融合現代潮流創作，可以聽見樂曲充滿客家文化的辨識度。這次樂曲將在歐洲首演，李元貞也修改了「第二樂章」與「第三樂章」部分樂段，讓樂曲更為凝鍊。

郭玟岑表示，非常感謝客委會的支持，NSO的「以樂會客」計畫在前任客委會主委、也是現任中央社董事長李永得手中成形；現任客委會主委楊長鎮不但延續，也支持樂團繼續規劃「以樂會客2.0」計畫，「透過NSO國家交響樂團的創作與演奏，讓傳統深厚的客家文化，持續在當代人們的生活中呈現。」

NSO國家交響樂團將前往瑞士、德國及法國舉行7場音樂會，曲目除了李元貞的「美濃之道」以及柴可夫斯基的「鋼琴協奏曲」及「小提琴協奏曲」之外，也將帶去德佛札克「第八號交響曲」。指揮均為NSO音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）。

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音樂會將於4月3日在瑞士蘇黎世音樂廳，4月4日在瑞士日內瓦維多利亞大廳，4月9日在德國漢堡易北愛樂廳，4月11日在德國漢諾威庫佩爾音樂廳，4月13日在法國巴黎香榭麗舍劇院演出，獨奏家為鋼琴家卡蒂雅．布尼亞季什維莉（Khatia Buniatishvili）。

4月6日在瑞士巴賽爾音樂廳演出，獨奏家為鋼琴家謝沃洛德．扎維多夫（Vsevolod Zavidov）；4月7日在德國布藍什外格國家劇院演出，獨奏家為小提琴家黃俊文；3月16日及17日將分別在台南文化中心及台北國家音樂廳舉行歐洲巡演行前音樂會。（編輯：張雅淨）1130313