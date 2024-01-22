培育年輕音樂家 NSYO國家青年交響樂團寒假開訓

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）NSO國家交響樂團展開第2屆NSYO國家青年交響樂團集訓及巡迴音樂會，今年由旅美指揮陳美安接棒，攜手鋼琴家喬恩．基穆拉．帕克與樂團合作，邀觀眾進場支持台灣年輕音樂家們。

NSO執行長郭玟岑今天在開幕典禮致詞時表示，很感謝苗北藝文中心做國家青年交響樂團穩固的基地，「今年首場我們將從苗北出發，接著還將到屏東、台南巡演。」

郭玟岑表示，NSO音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）期許，國家青年交響樂團能量不只在大家常去的音樂廳，而是在台灣各鄉鎮演出，讓大家感受到青年交響樂團蓬勃的朝氣。

郭玟岑也預告，今年暑假登場的第3屆NSYO國家青年交響樂團將展開首次的國際巡演，為台灣音樂青年打開邁向國際音樂的大門。

今年陳美安將率領國家青年交響樂團，帶來伯恩斯坦「憨第德」序曲、弗洛倫斯．普林斯（Florence Price）選自「青籬竹叢漫舞」的「靈活的腳」，並攜手鋼琴家喬恩．基穆拉．帕克（Jon Kimura Parker）帶來拉赫曼尼諾夫「帕格尼尼主題狂想曲」；最後則是李姆斯基-柯薩科夫的經典名作「天方夜譚」。

陳美安表示，很高興擔任NSYO寒期巡迴的指揮，這次帶來當代作品，由美國女黑人作曲家弗洛倫斯．普林斯譜寫的「靈活的腳」，希望開啟年輕音樂家視野，也歡迎大家進音樂廳親身體驗台灣年輕音樂家的才華與風采。

NSO代理首席同時也是指導師資，鄧皓敦表示，負責指導大家的都是經驗豐富的演奏家，「希望所有學員們把握機會，將過去問不到的疑惑逐一解開。」鄧皓敦也提醒大家連續3天的演出，「大家一定要好好照顧自己的健康。」

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剛續任第2任的苗北藝文中心藝術總監林佳瑩表示，每年最開心的事情之一，就是暑假跟寒假能看到這麼多優秀的老師來到藝文中心，「不僅為場館帶來美好的音樂氛圍，也帶來年輕音樂家們的朝氣跟活力，希望在這段時間大家在苗北藝文中心有很好的學習歷程，在苗栗則有快樂的活動體驗。」

NSYO國家青年交響樂團「夢響．續航」寒期巡迴音樂會將於1月27日在苗北藝文中心，1月28日在屏東演藝廳，1月29日在台南新營文化中心演出。（編輯：張雅淨）1130122