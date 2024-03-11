日大河劇製作人對談 虛擬攝影棚引領室內穿梭古今

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（中央社記者王寶兒台北11日電）虛擬攝影棚是現代拍攝歷史劇一大助力，日本大河劇「怎麼辦家康」ICVFX（即時虛擬效果）監督井藤良幸，今天與影視製作人結城崇史暢談如何靠虛擬攝影棚在室內搭建大場面戰爭與騎馬戲分。

文化內容策進院今天舉行「跨越虛實：探討虛擬製作及視覺特效製作現在與未來」論壇，邀請井藤良幸及結城崇史分享虛擬攝影棚製作技術與特效製作趨勢，期盼影視內容業者在製作上能突破既有技術運用。

文化部長史哲也特別到場參與聆聽，並於致詞時提及，2023年文化科技（TTXC）論壇中，井藤良幸分享日本影視產業營運虛擬棚的情況，從90%在虛擬攝影棚拍攝的大河劇「怎麼辦家康」上，讓大家看見日本放送協會（NHK）在虛擬棚重要的里程。

史哲補充，台灣總統大選的競選廣告也可以看見虛擬棚的技術應用，讓總統和正副總統候選人們能在虛擬棚中進行車拍，「這就是虛擬棚的力量」。文化部目前正在進行「影視製作運用虛擬攝影棚徵案」，期盼透過國際經驗的分享及徵案的練兵，讓台灣文化內容能在影視產業有更大的發揮。

井藤良幸表示，拍攝大河劇時運用虛擬攝影棚技術，畫面呈現是必須謹慎面對的問題，例如戰場上，要加入額外的CG人物，行軍路線也需要規劃好，此外室內畫面的照明、燈光也要縝密計算，對團隊來說都是一大挑戰。

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結城崇史曾在NHK大河劇「鎌倉殿的13人」、「八重之櫻」擔任視覺特效製作的，他認為，1部作品是否需要運用虛擬攝影棚，需考量預算、製片環境、畫面品質、工作流程，以及團隊溝通等，虛擬攝影棚的確讓拍攝更有效率，例如在室內搭建大場面戰爭與騎馬戲分，或不需出外景就可營造在山間泡溫泉等。

但結城崇史也強調，此技術只是一種拍攝手法，並非取代外景的萬能丹，而是要看每名製片需求，以及作品企劃內容，才能拍攝出優質內容。（編輯：張雅淨）1130311