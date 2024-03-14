公共藝術啟動大幅修法 草案預告60日

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（中央社記者王寶兒台北14日電）文化部今天預告「公共藝術設置辦法修正草案」，預計修正26條、新增4條，修正條文超過2/3，為歷年最大幅度修法，草案將預告60日，廣納各界意見。

文化部長史哲今天透過新聞稿表示，公共藝術政策30餘年來，因為整體環境變動面臨許多社會意見，但在所有藝術家、建築師、辦理單位、專家學者、審議及興辦機關等的努力及堅持中，公共藝術政策仍不斷因應時代趨勢、法規配套等，持續為許多公共空間，創造「最美的風景」。

台灣公共藝術政策長年歷經6次修法，為釐清各界對當前制度執行疑慮及建議，文化部去年9月起召開13場諮詢會議及2場公開交流會，徵詢專家學者、藝術家、從業者、審議及興辦機關等共161人次意見，今天公布超過20萬字會議逐字稿，並將其化為「公共藝術設置辦法修正草案」。

史哲強調，從諮詢會中，仍可看見各界對執行30年的公共藝術制度抱持肯定及期許，文化部作為中央主管機關，一定會持續透過更多意見交流及政策修正，使整體制度更為健全。

監察院1月提案糾正文化部，並表示公共藝術總設置經費疑由少數代辦壟斷。此次修法草案將「代辦」一詞正名為「專案管理廠商」，並增訂「利益迴避」專章。

文化部表示，現行「政府採購法」行之多年，並有「文化藝術採購辦法」等配套。因此，新修正「公共藝術設置辦法」刪除代辦用詞，且將要求須先成立執行暨徵選小組後，由小組依權責討論是否徵聘專案管理廠商（PM）協助，避免專案管理廠商介入委員遴選及徵選決策過程，遏止越權。

此次草案預告內容可分為10大改革方向，其中新增「分級辦理」規定，逾半數以上案件將會受到影響。

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因文化部統計，公共藝術設置約有65%為新台幣250萬元以下案件，修正草案採分級辦理，鼓勵250萬元以下案件自行辦理，包含公共藝術教育推廣、民眾參與等軟體活動，若僅辦理軟體活動，僅須擬具基本計畫表送審議會核定即可。

文化部強調，除修正子法「公共藝術設置辦法草案」，有關涉及「文化藝術獎助及促進條例」中包含公共藝術設置經費金額等母法修正，以及其他相關建議，文化部將持續聽取各界意見並進行研議。（編輯：李亨山）1130314