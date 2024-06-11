探索韓國「做書的人」 發現獨立出版社生存之道

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（中央社記者邱祖胤台北11日電）韓國出版產業作為內容產業的基礎，始終維繫滿滿的活力及創意，逗點文創近期推出「做書的人」一書，尋找韓國獨立出版社的生存之道。

包括逗點文創總編輯陳夏民，韓語教師、譯者陳雨汝及攝影工作者廖建華等3人組成採訪小組，探訪10家韓國獨立出版社。

陳夏民在書序中表示，因為被首爾書展美麗又強悍的策展能量擊中，尤其是獨立出版專區更是令人無法招架，「眼前的一切，無論是人或書都在閃閃發亮」，於是決定走進首爾出版人的辦公室，去看他們怎麼做事。

陳雨汝在本書「後記」中表示，在採訪過程中發現幾乎每一家出版社都會提到「因為想發聲、有想說的且一定要說出來的話而開了出版社」，她認為這正是獨立出版最珍貴的部分，尤其在韓國注重群體生活和集體利益的社會氣氛中，更顯得難能可貴。

陳雨汝也提到對各家出版社的鮮明印象，如「春日警鈴」總編輯李讀盧談到出版「我是金智恩」的過程，彷彿能扛起千斤萬擔，聊到麻辣香鍋又像個青春的大學生；專攻社會主義書籍的「第二提綱」總編輯張元，彈吉他、聽搖滾音樂；「概念誌」金才珍、金京熙夫婦跟員工在辦公室大合唱八三夭的「想見你」。

廖建華則提到拍照過程的特別發現，原本以為熟悉社群經營的出版者已有許多拍攝經驗，但許多人卻說這是第一次採訪過程有一半時間都在拍照；而長居幕後的出版人因為鮮少面對鏡頭，採訪團隊因此決定不如拿書遮全臉或半臉，緩解受訪者的拍攝焦慮，卻也意外讓他能更直視出版人的眼神。

特別的是，本書附錄「圖書定價制在韓國實行了7年，做書的人怎麼說…」，10家出版社都提出各自的觀察，「詩冊出版」發行人朴慧蘭認為，若沒有這個制度，大型出版社可能會以量制價，或沒有顧忌的做出破壞銷售秩序的事，小出版社就會很難存在；「6699press」發行人李宰榮認為，定價制的有無對小書店的影響大過小出版社，有了定價制後，地區書店變多了。

「一頁出版．山羊」發行人金泰雄則認為，與其把焦點放在定價有什麼正負面影響，不如思考不管在哪種制度下，出版社該用何種方式得到市場青睞，並根據情況來調整相應的策略。（編輯：黃世雅）1130611

做書的人：探訪十家韓國獨立出版社快樂的生存之道 作者｜陳雨汝

出版社｜逗點文創

出版日期｜2024/06/12

攝影師｜廖建華