2024宜蘭綠色博覽會 蘇澳武荖坑風景區登場

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）一年一度宜蘭綠色博覽會今天起至5月12日在蘇澳武荖坑風景區登場，活動主題「地球學院」，園區匯聚各領域關於永續議題，推出互動遊戲及相關展示，讓遊客開心玩、愉快學。

宜蘭縣政府指出，宜蘭綠色博覽會是宜蘭春天重大觀光旗艦活動，配合今年以「地球學院」為主題，園區16處展館形同系館或校園設施，規劃「淨零系」「植旅系」「葉行系」「竹林系」「河川學系」等，讓遊客化身學院新生，到各館玩耍學習。

配合全球超過140個國家包含台灣都宣布將於2050年實現「淨零排放」，而地熱做為一種低碳穩定，不受氣候影響可24小時發電能源，成為未來能源脫碳，邁向淨零永續新希望。在「淨零系」展區中，除介紹地熱高溫的由來與應用，並可透過手握溫度計，將互動設施熱能轉為動能，驅動模擬城市發亮。

「植旅系」以植物為主題，透過各種綠色植物生態介紹，希望吸引遊客參與宜蘭休閒農業永續旅遊。「葉行系」集結羅東社區大學植物班20餘年知識精華，透過千姿百態葉形標本，讓民眾認識植物生命多樣與韌性。

竹子相較於林木，兼具快速減碳與快速形成可再生資源效果，也是人工林業減緩氣候變遷重要永續解方。「竹林系」展區除展示孟宗竹、桂竹、綠竹等各式子，還有宜蘭古早三合院防風竹圍結合風土植栽，讓竹藝再次走進常民生活，現場也有免費的竹蜻蜓DIY。

「河川學系」為園區內水域觀察體驗活動區域，遊客可透過窺箱，觀察水下生物不同姿態與樣貌，學習辨識物種，理解乾淨水源與棲地完整對生存重要性。

除展區介紹，園區也有「學院物理遊樂場」，推出「飛天彈跳」「人體陀螺儀」「櫻花旋轉樹」等遊戲體驗裝置，讓遊客挑戰肢體協調能力，體驗上下穿梭、旋轉跳躍、暢快滑行。

此外，園區一處草原樹林間也規劃「叢林飛索」，藉由高低位能轉化為動能滑翔，體驗林野冒險遊趣。（編輯：方沛清）1130330