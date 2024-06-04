腸病毒疫情高峰已過 健保門急診就診人次仍升

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（中央社記者曾以寧台北4日電）疾管署今天表示，腸病毒疫情高峰已過，但現在仍處流行期，上週健保門急診就診約1.6萬人次，較前一週上升8.2%，預估進入暑假後病例數會開始漸漸減少。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在疫報記者會上表示，腸病毒疫情高峰已過，但仍在流行期，上週健保門急診就診約1.6萬人次，高於1.1萬人次的流行閾值，預估進入暑假後病例會開始逐漸減少。目前停班數共360班，較前一週398班下降。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，監測資料顯示，目前國內處腸病毒流行期，5月26日至6月1日門急診就診計1萬6729人次，研判國內疫情傳播風險持續。

李佳琳說，實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症；今年累計3例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型2例及克沙奇A10型1例，其中2例為未滿1歲幼童，病例數與去年同期（3例）相當。

疾管署提醒，國內腸病毒疫情仍處流行期，且端午連假將至，家庭出遊、拜訪親友或參加節慶活動機會增加，請民眾提高警覺，無論大人或小孩，均應做好個人衛生防護，落實肥皂勤洗手，以及居家環境清消、通風，降低疾病傳播風險。

家中嬰幼兒如經醫師診斷為感染腸病毒，應避免與其他嬰幼兒接觸，且一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速送醫。（編輯：張雅淨）1130604