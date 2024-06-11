腸病毒過高峰就診週人次仍逼近1.8萬 估暑假後趨緩

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（中央社記者曾以寧台北11日電）衛福部疾管署今天表示，國內腸病毒疫情高峰已過，但6月2日至8日門急診就診計1萬7967人次，仍較前週上升4.9%，並新增1例D68型輕症個案；估疫情要到暑假開始後才趨緩。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在例行疫報上說明，6月2日至8日腸病毒門急診就診計1萬7967人次，較前週上升4.9%；今年腸病毒疫情高峰落在5月初，近期則為上下波動，預估暑假後就會下降。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，實驗室監測顯示，今年流行型別以克沙奇A型為主；今年累計3例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型2例及克沙奇A10型1例，其中2例為未滿1歲幼童，病例數略低於去年同期的5例。

易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型部分，郭宏偉指出，新增1例D68型輕症病例，為北部10歲童，今年累計共4例D68個案，皆為輕症；A71型則無新增病例，今年累計共11例，為零星檢出，個案數略低於去年同期，且皆為輕症。

疾管署說明，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲民眾仍應持續採行相關預防措施，例如保持良好個人衛生習慣、注意環境衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒感染與侵襲。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送大醫院接受治療。（編輯：陳仁華）1130611