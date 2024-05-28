北市6/17起補助弱勢兒童打腸病毒疫苗 估800人受惠

腸病毒71型小百科

腸病毒71型

腸病毒71型感染多以手足口病表現，特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。

相較於腸病毒其他型別，腸病毒71型感染較易侵犯中樞神經系統，併發重症主要有腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等表現，這些嚴重病症均於發病後7天內出現，平均為發病後3天左右，5歲以下的幼兒為重症的高危險群。

重症前兆病徵：

1. 嗜睡、意識改變、活力不佳

2. 持續嘔吐

3. 手腳無力

4. 肌躍型抽搐：全身肢體突發式顫抖，類似受到驚嚇的動作，睡覺時發作特別頻繁，這種動作於正常兒童時偶而可見，但若發作次數頻繁，或白天清醒時也會出現則為異常。

5. 無明顯誘發因素時（如哭鬧、發燒）出現呼吸急促或心跳加快。

資料來源：衛福部疾管署