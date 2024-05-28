北市6/17起補助弱勢兒童打腸病毒疫苗 估800人受惠
（中央社記者陳怡璇台北28日電）北市6月17日起，針對設籍北市特定弱勢兒童，全額補助腸病毒71型疫苗接種費用，初估約有800名2個月至未滿6歲幼兒受惠。
腸病毒71型小百科
腸病毒71型
腸病毒71型感染多以手足口病表現，特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。
相較於腸病毒其他型別，腸病毒71型感染較易侵犯中樞神經系統，併發重症主要有腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等表現，這些嚴重病症均於發病後7天內出現，平均為發病後3天左右，5歲以下的幼兒為重症的高危險群。
重症前兆病徵：
1. 嗜睡、意識改變、活力不佳
2. 持續嘔吐
3. 手腳無力
4. 肌躍型抽搐：全身肢體突發式顫抖，類似受到驚嚇的動作，睡覺時發作特別頻繁，這種動作於正常兒童時偶而可見，但若發作次數頻繁，或白天清醒時也會出現則為異常。
5. 無明顯誘發因素時（如哭鬧、發燒）出現呼吸急促或心跳加快。
資料來源：衛福部疾管署
衛生局表示，今年6月17日起，針對設籍北市特定弱勢兒童，全額補助腸病毒71型疫苗接種費用，約有800名2個月至未滿6歲幼兒受惠。
衛生局說，補助對象為出生滿2個月至未滿6歲，且具有北市第二類兒童醫療補助資格（包含罕見疾病患者、重大傷病、低收入戶、特殊個案、特殊境遇家庭、極低體重等）及台灣關愛之家協會收容的兒童。
補助對象至北市腸病毒71型疫苗補助合約醫療院所接種，可現場減免疫苗接種費用，每人補助第一、二劑；要帶兒童健康手冊及健保卡。
衛生局長陳彥元表示，腸病毒感染併發重症好發於5歲以下幼兒，而幼兒感染腸病毒71型易引起神經系統併發症，透過疫苗接種，可降低幼兒罹患腸病毒71型重症的風險。
依據衛生福利部疾病管制署疫情監測資料顯示，113年全國於4月中進入腸病毒流行期，北市則於5月中超過流行閾值，但近2週疫情已稍有趨緩。
衛生局提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往北市14家腸病毒重症責任醫院就醫。（編輯：張銘坤）1130528
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。