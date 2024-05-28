公費肺鏈疫苗短期擴大 即起開放50至64歲施打

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）疾管署今天公布，短期開放50至64歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），發言人曾淑慧表示，為使疫苗有效運用，自5月28日起擴大施打，至公布用罄為止。

曾淑慧今天在例行疫報中表示，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於今年5月20日專家會議建議，自5月28日起短期開放50至64歲民眾，為1974年（含）以前出生者，公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。

相關接種對象及接種原則，接種對象需為具中華民國國民身分50至64歲民眾；如為外籍人士，需具健保身分或持有有效居留證。曾僅接種13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13/15）者，與前1劑PCV13/15間隔至少1年（高風險對象間隔至少8週），公費提供1劑PPV23。

曾淑慧說，從未接種肺炎鏈球菌疫苗者，公費提供1劑PPV23，提醒如為侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象，依ACIP接種建議應先接種1劑PCV13/15，間隔至少8週後再接種1劑PPV23，針對IPD高風險對象現階段建議優先自費接種PCV13/15再接種PPV23。

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侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者。

曾淑慧表示，除開放上述對象外，65歲以上民眾仍可公費接種1劑PCV13及1劑PPV23。2劑間隔時間，65歲以上IPD高風險對象、機構住民及洗腎患者接種PCV13後，間隔8週即可接種PPV23；其餘對象接種間隔為至少1年。（編輯：李亨山）1130528