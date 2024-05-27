桃園衛生局2前副局長圖利業者 判決有罪定讞

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（中央社記者林長順台北27日電）桃園市衛生局前副局長陳世璋、許景鑫涉嫌圖利藥局業者，一審無罪，二審認定2人圖利業者免於裁罰，判陳男1年8月徒刑、許男2年徒刑，許另獲緩刑2年，經最高法院駁回上訴定讞。

全案起於，陳世璋、許景鑫被控在桃園市衛生局副局長任內，針對新資生藥局涉嫌陳列、販賣逾期感冒藥水案件，施壓下屬免罰新台幣3萬元而改為行政指導。桃園地檢署於民國107年1月間依圖利等罪起訴2人。

一審桃園地方法院認定，本案證據無法證明陳世璋、許景鑫有商討新資生案，以及有態度堅決、明確的指示下屬免罰，不足以證明2人有圖利犯意，判2人無罪。

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案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，陳世璋、許景鑫違反相同事項應予相同處理的平等原則，新資生藥局因而獲得特殊利益，即未於查獲時遭裁罰，且裁處權經3年時效已消滅，此均因公務員違背法令所致，構成貪污治罪條例所規定的不法利益。

高院改依共犯對主管及監督事務圖利罪，判陳世璋1年8月徒刑；許景鑫2年徒刑，緩刑2年，均褫奪公權1年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：蕭博文）1130527