腸病毒估5月底達高峰 醫提醒注意嗜睡抽搐嘔吐等重症前兆
腸病毒小百科
- 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上
- 除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高
- 傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染
- 典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症
資料來源：衛福部疾管署
衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧在疫報記者會上說明，5月12日至18日門急診就診計1萬7585人次，與10年同期比，僅次於2016年，且與前1週1萬8238人次持平，且有稍微下降；但停班課方面，從256增加到279班，疫情是否已經到高峰，仍要持續觀察，目前仍預估是5月底、6月初。
腸病毒71型小百科
腸病毒71型
腸病毒71型感染多以手足口病表現，特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。
相較於腸病毒其他型別，腸病毒71型感染較易侵犯中樞神經系統，併發重症主要有腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等表現，這些嚴重病症均於發病後7天內出現，平均為發病後3天左右，5歲以下的幼兒為重症的高危險群。
重症前兆病徵：
1. 嗜睡、意識改變、活力不佳
2. 持續嘔吐
3. 手腳無力
4. 肌躍型抽搐：全身肢體突發式顫抖，類似受到驚嚇的動作，睡覺時發作特別頻繁，這種動作於正常兒童時偶而可見，但若發作次數頻繁，或白天清醒時也會出現則為異常。
5. 無明顯誘發因素時（如哭鬧、發燒）出現呼吸急促或心跳加快。
資料來源：衛福部疾管署
腸病毒D68型小百科
腸病毒D68型
腸病毒D68型主要可透過糞口、飛沫、接觸傳播，傳染力強。常見症狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛等，嚴重可能引發肺炎、肢體麻痺等併發症。國內歷年皆僅有零星感染案例，但並無流行疫情。
腸病毒D68型目前尚無疫苗，治療以支持性療法為主。大多數人感染為輕症預後良好，但若家中孩童感冒後出現喘、呼吸困難或急性肢體無力症狀，如：突然手舉不起來、步態不穩等變化需儘速就醫。
資料來源：衛福部疾管署、台中榮民總醫院
台大醫院小兒感染科主治醫師呂俊毅指出，腸病毒疫情多在每年4月增加、6月達高峰，現在正在即將進入高峰期的階段，今年目前疫情算平穩、沒有很多重症，且易發生重症的A71型和D68型目前個案不多，民眾要保持警覺，但不用過度恐慌。
呂俊毅提醒，小朋友染腸病毒多會自行康復，但若感染中樞神經系統，恐併發腦幹腦炎造成重症，因此務必注意重症前驅症狀，包含小朋友若昏睡叫不醒、手腳無力、持續嘔吐，或有類似突然被嚇到的抽搐狀況，及呼吸心跳超過合理範圍、飆上每分鐘180到200下等，都要趕快送急診。
面對腸病毒常見迷思，呂俊毅說，民眾常以為小朋友退燒就沒有傳染力，但其實只要皮疹、水泡還在，病毒量就還很高，且腸病毒在口水和糞便中可存在長達2到3個月，就算症狀恢復，還是可能傳染，因此很難用隔離進行防疫；但疾病急性期傳染力最強的時候，仍應請假不要去學校，避免傳播。
孩子罹患腸病毒時，醫生常會建議可以吃冰冰涼涼的東西，有些民眾會誤以為這樣就可以治療。呂俊毅說，這是因為孩子嘴巴破、喉嚨痛有時會吃不下，因此利用冰涼食物讓孩子可以補充能量，避免脫水。
不少人疑惑，小朋友明明沒出門，為什麼會得腸病毒。呂俊毅說，就算小朋友都在家，家人也會出門，且大人受感染後可能沒有症狀，因此務必注意回家後的衛生，以免傳播給小孩。（編輯：管中維）1130521
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