腸病毒增1例重症 男嬰染克沙奇A2型併發腦幹腦炎

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（中央社記者曾以寧台北16日電）衛生福利部疾病管制署今天表示，新增1例腸病毒感染併發重症病例，為北部7個月大男嬰，感染克沙奇A2型併發腦幹腦炎，經治療已順利出院；腸病毒高風險區新增桃園市中壢區。

疾管署發言人曾淑慧告訴媒體，今年累計已2例腸病毒重症，皆為感染克沙奇A型病毒。

疾管署表示，這名男嬰於4月底因出現發燒、頭部、軀幹搖晃及肢體不協調症狀，就醫發現有喉嚨潰瘍及紅疹，懷疑有泡疹性咽峽炎及中樞神經併發症，轉診並收治住院。

疾管署指出，個案經診斷為腸病毒感染，檢查有腦幹腦炎徵象，通報檢驗後確認感染克沙奇A2型併發重症，經治療後症狀改善，住院10天後已出院，目前健康及精神狀況良好。

根據疾管署公布的疫情風險地區，原包含新北市中和、板橋、淡水區，以及桃園市平鎮區、台中市大肚區、雲林縣大埤鄉、高雄市三民區、屏東縣內埔鄉；此例個案公布後，新增桃園市中壢區。

疾管署監測資料顯示，今年累計2例重症病例，分別感染克沙奇A2型及A10型，皆為未滿1歲幼童，與去年同期病例數相當。目前處腸病毒流行期，且近期疫情呈持續上升趨勢，研判國內疫情傳播風險上升。

疾管署表示，實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，其中易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型，為零星檢出且感染個案均為輕症，呼籲民眾及教托育機構人員持續注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，目前除腸病毒A71型外，其他腸病毒型別尚無疫苗可供預防；5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，孩子若染腸病毒，要注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應儘速送大醫院接受治療。（編輯：管中維）1130516