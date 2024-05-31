炎夏腸病毒好發 留意重症3前兆

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（中央社記者沈佩瑤台北31日電）炎炎夏日是腸病毒好發季節，醫師今天提醒，9月前都不可掉以輕心，除口腔特定位置潰瘍或手腳有水泡等症狀，重症3大前兆包括持續昏睡、持續嘔吐與肌躍型抽搐，應多留意。

腸病毒喜歡高溫的環境，台北市立聯合醫院忠孝院區小兒科主任杜戎玨透過新聞稿指出，一般好發在夏季與初秋，因台灣地處熱帶及亞熱帶，一年四季都可能發生傳染或病例聚集情形，高峰期多落在每年4到9月，千萬不可掉以輕心。

杜戎玨表示，腸病毒因感染人體時主要會在腸道內繁殖，因而命名為「腸」病毒，但它並非以腸胃道症狀為主要的疾病表現，且大多好發於10歲以下小孩。

若是腸病毒感染，杜戎玨解釋，會出現口腔特定位置的潰瘍或手腳有水泡等症狀，重症3大前兆包括持續昏睡、持續嘔吐與肌躍型抽搐；所謂的肌躍型抽搐，是1種全身肢體突發式顫抖，有點類似受到驚嚇的動作，在小朋友快入睡時發作特別頻繁，家長要多加注意。

腸病毒的傳染性極強，主要經由腸胃道如糞口、水或食物污染，或呼吸道像是飛沫、咳嗽或打噴嚏等傳染，也可經由接觸病童皮膚上的水泡及分泌物而傳染。

根據衛生福利部疾病管制署最新統計，5月19日至25日門急診就診人次較前1週降15.1%，研判疫情仍處流行期，今年累計3例重症，以克沙奇A型為主，其中2例為未滿1歲幼童，病例數與去年同期3例相當。

杜戎玨提醒，家長應加強「預防勝於治療」的觀念，除提高病識警覺，平時就要養成良好的衛生習慣，勤洗手、做好咳嗽禮節、定期以漂白水清潔消毒環境及器物等。

此外，他還強調，成人外出或工作返家後，應先更衣再抱孩子，孕婦、新生兒及幼童盡量避免與病患接觸，降低病毒傳播的機會，注意居家環境的衛生清潔及通風、避免出入擁擠的公共場所及落實生病在家休息等措施，以降低感染風險。（編輯：管中維）1130531