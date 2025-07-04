台中8旬婦左膝變形走路絆倒自己 術後重獲新生

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）82歲陳姓婦人左膝蓋因退化性關節炎、受損嚴重導致膝蓋變形，後來因「右膝蓋會絆到左膝蓋」，走路會被自己絆倒，家人決定讓婦人開刀，術後隔天便能下床走路。

大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，骨科主治醫師王芳英表示，患者左膝蓋有嚴重的退化性關節炎，合併外翻變形，變形已超過30度，屬於最嚴重的外翻變形，臨床上非常少見，詢問後得知患者膝蓋痛拖很久都沒治療，推斷至少10年前就開始退化，拖著不管也沒積極治療，膝關節變形情形才會越來越嚴重。

王芳英說，膝蓋外翻變形超過15度以上可能有併發症，包括腓神經的損傷、內側副韌帶的損傷，可能要更多的截骨手術。患者除置換人工膝關節，同時做了膝蓋韌帶的平衡及膝蓋矯正，患者術後復原良好，開刀後隔天便能下床走路。

王芳英提到，膝關節退化第4期損傷是不可逆的，一定要儘早治療或置換人工關節，若患者有其中一隻腳的膝關節退化至第4期，沒有及時開刀治療，從臨床上的經驗判斷，膝蓋每年會擴大變形角度，大約3至4年另一隻腳便會惡化到第3期或第4期，雙腳因無力而變形，造成腰椎也逐漸退化變形，往後行動會更加困難。

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患者透露，年輕時為持家養小孩，耕作、鋤草、挑畚箕等什麼工作都做，有空就去賺錢，半年前左膝蓋開始疼痛，起初去診所拿藥、貼藥膏，卻沒什麼效果，膝關節又痛又酸。

患者女兒透露，一開始擔心媽媽年紀太大，猶豫要不要手術治療，媽媽平常日常生活都能自理，但有時走路會被自己絆倒，看到她摔倒、走路不便，才決定讓她開刀，術後看她能正常行走，做子女的也比較放心。（編輯：龍柏安）1140704