早安世界》新台幣強升1.91角穩坐最強亞幣 暌違3年收盤再現28元

新台幣強升1.91角穩坐最強亞幣 暌違3年收盤再現28元

美國與越南達成貿易協議，淡化經濟前景的不確定性，金融市場正面表態，美股領漲，台灣股市與幣值跟著上揚，新台幣兌美元匯率收在28.828元，強升1.91角，睽違3年多，再現低於29元的收盤價。外匯交易員指出，近日新台幣啟動強勁升勢，但央行每天持續在盤中各點位提供流動性，只是國際因素推動新台幣往升值強勁，同時出口表現亮麗，基本面也為升勢增添柴火。（看完整報導）

24藍委罷免案7月26日投票 中選會公布罷免理由、答辯書

中選會3日公告24名國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案的罷免理由書與答辯書。罷免理由主要包括由傅崐萁領導的國民黨立院黨團成員強行通過各種修法、亂刪政府預算致國會大亂，或甚至立場傾向意圖侵犯台灣的中共政權，面臨罷免的立委和高虹安則一一提出答辯。中央社整理完整罷免理由及答辯書，以及後續可能發展，帶你一次看懂。（看完整報導）

德媒：比亞迪產能嚴重過剩 中國電動車泡沫即將破裂

德國商報近日以「中國電動車泡沫即將破裂」為題、「比亞迪正處於泡沫中」為副標題的評論指出，中國有全球最大的電動汽車市場，但恐怕也是最脆弱的。西方汽車製造商早已明確認為，中國電動車生產體系已經過熱，而前面就是大爆炸。評論提到，中國電動車市場龍頭比亞迪的這一徵兆最為明顯，儘管比亞迪是全球最大的電動車製造商，但其成長戰略日益動搖，在市場動能減弱下仍全力生產，結果造成了巨大的產能過剩。（看完整報導）

數發部打詐納管Threads 9月15日生效

數發部宣布，考量台灣使用者占比及網路平台被利用在刊登詐騙廣告的風險，確定將Threads納入管理，由於相關系統調整需要時間，法遵要求於9月15日起生效，Threads成為數發部詐防條例下，第7個納管的網路廣告平台。Threads母公司Meta表示，正在檢視「詐欺犯罪危害防制條例」（詐防條例）中納管Threads的相關細節。（看完整報導）

涉恐嚇京華城案檢察官 粉專版主到案、查獲合成照犯嫌

台北地院審理京華城案之際，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，事後網路上出現刊載承辦京華城案檢察官姓名及照片，被合成潑灑血跡，並寫下「命債命還」等字眼，就連承辦法官的姓名和照片也被公開。北市警方3日通知「迷因台式民主」版主、戴姓男工程師到案說明，晚間移送北檢，另自台中帶回合成恐嚇照的情侶檔偵辦。（看完整報導）

Shein先調高價格再打折騙消費者 法國重罰13.6億

法國反托拉斯機構展開近一年反競爭調查後，3日以包括誤導性折扣等「欺騙性商業行為」為由，宣布對中國跨境電商平台Shein罰款創紀錄的4000萬歐元（約新台幣13億6280萬元）。該機構指出，根據法國法規，參考價為零售商提供折扣前30天內的最低價，Shein未考慮先前的價格，有時先提高價格再推出折扣，違反這項規定。（看完整報導）

法國人為何抗拒冷氣？僅4分之1家戶安裝 關鍵在文化習慣與法規

6月30日熱浪席捲歐洲，今年熱浪來得異常早，歐洲各城市高度警戒。西班牙野火和其他地方高溫2日再奪6條性命。聯合國氣候機構指出，都巿熱島效應在酷熱天氣期間可能導致更多人死亡。這波熱浪讓法國抗拒冷氣的文化再受關注。據統計，僅25%法國人有冷氣，安裝固定式冷氣的家戶更僅4%，遠低於鄰國。民眾各出奇招，躲避酷暑。受訪者表示，不裝冷氣的主因並非電費，而是習慣、建築法規和生態考量。（看完整報導）

鹿兒島外海地震頻傳 日本專家：與7月5日傳言毫無關聯

本南部鹿兒島外海吐噶喇群島最近地震頻傳，2日在十島村的惡石島測得近來最大震度6弱，日本氣象廳召開緊急記者會提醒注意緊急避難，搖晃劇烈地區可能有房屋倒塌風險。隨著時間逼近漫畫「預言」日本發生大災難的日期，社群媒體流傳這可能是南海海槽大地震，或是其他地方發生地震的前兆。對此，專家表示，兩者在科學上毫無關聯，7月5日發生地震也是毫無科學根據的謠言。（看完整報導）

iPASS MONEY、LINE Pay年底分家 還能轉帳LINE好友嗎？QA一次看

「一卡通公司iPASS MONEY」2日宣布將於今年底終止與LINE Pay合作，原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能轉移到「一卡通 iPASS MONEY」APP 後，還能轉帳給LINE好友嗎？帳戶餘額如何處理？中央社整理相關資訊，帶讀者一次了解。（看完整報導）

道奇柯蕭達3000K里程碑 MLB史上第20人、左投第4人

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇明星投手柯蕭2日先發迎戰芝加哥白襪，在6局上三振白襪打者凱普拉之後，成為大聯盟歷史上第20位達成生涯第3000次三振的投手，同時他也成為第4位達到此里程碑的左投。柯蕭大聯盟生涯的441場比賽中（438場先發），他的戰績是216勝94敗，自責分率為2.52。這位10度入選全明星賽的球員在2011年、2013年和2014年獲得國聯賽揚獎，並在2014年被選為國聯最有價值球員。（看完整報導）

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