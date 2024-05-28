腸病毒高峰過流行持續 北部6歲童就醫3天突重症

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北28日電）疾管署今天表示，腸病毒疫情5月中旬高峰已過，但持續處流行期，家長仍需提高警覺，上週新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為北部6歲男童就醫3天突重症，已康復出院。

原估腸病毒5月底達高峰，衛生福利部疾病管制署主任郭宏偉今天例行疫報表示，5月19日至25日門急診就診人次較前1週降15.1%，研判疫情仍處流行期，今年累計3例重症，以克沙奇A型為主，其中2例為未滿1歲幼童，病例數與去年同期3例相當。

國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，疾管署防疫醫師劉裕誠表示，個案為北部6歲男童，於今年5月上旬因發燒及疱疹性咽峽炎症狀就醫，3天後出現頸部疼痛僵硬情形再度就醫，經檢查疑似急性無力脊隨炎，當日收治住院。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

個案通報為急性無力肢體麻痺（AFP）採檢，因檢出克沙奇A2型，通報腸病毒感染併發重症，經審查研判為確定病例，個案經治療後症狀改善、已出院。劉裕誠提醒，有疑似症狀儘速就醫，幼兒感染腸病毒應在家休息，發現幼兒腸病毒重症前兆病徵儘速送醫。

腸病毒重症前兆病徵，包含發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應儘速送到大醫院接受治療，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。（編輯：李亨山）1130528