全家僅1人打疫苗 11個月嬰COVID-19重症加護救治

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）雖然COVID-19疫情高原期已過，但威脅持續，上週新增1名11個月大嬰兒重症，加護病房救治，疫調發現個案無接種XBB疫苗，全家僅1人近期打疫苗；疾管署統計，全國接種率不到12%。

據衛生福利部疾病管制署疫情監測統計，國內5月21日至27日新增241例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症），與前1週新增238例相當，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上週新增23例死亡病例，與前1週新增20例相當，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

上週新增COVID-19併發症個案，其中有2名小於10歲病例，年紀最小的是11個月大嬰兒，疾管署防疫醫師劉裕誠表示，個案有先天性疾病，5月中旬出現發燒、呼吸喘等症狀就醫，住院期間驗出COVID-19病毒，併發肺炎，仍在加護病房治療中。

疫調顯示，這名11個月大嬰兒沒有接種XBB疫苗，期間未出門，主要接觸者是家人，家中同時有家人確診COVID-19，但接觸者僅1人有接種過XBB疫苗。劉裕誠說，XBB疫苗可接種在6個月大嬰兒身上，呼籲有嬰幼兒家庭，建議全家定期施打疫苗，避免家戶感染。

疾管署發言人曾淑慧表示，COVID-19疫情已過高原期，但病例數仍多，疫情具傳播風險，民眾仍須留意。XBB疫苗累計接種273.5萬人次，全國接種率僅有11.28%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.49%、1.32%。

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全國尚餘莫德納XBB疫苗約293.8萬劑、Novavax XBB疫苗約5.8萬劑。曾淑慧提醒，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險有效方法，提醒滿6個月以上民眾儘速接種。65歲以上長者仍是併發重症或死亡的高風險族群，呼籲已接種1劑高風險對象，應再接種第2劑增強保護力。

疾管署監測資料顯示，近4週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為75%及64%，另JN.1衍生變異株KP.2的本土與境外占比分別為6%及11%，持續監測變異株流行趨勢。（編輯：張雅淨）1130528