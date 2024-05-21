太小無法打疫苗 男嬰染COVID-19呼吸困難住加護

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（中央社記者曾以寧台北21日電）衛福部疾管署今天表示，國內COVID-19疫情處低點上下波動，並新增1例嬰兒重症，中部5個月大有先天性疾病男嬰，還無法接種疫苗，併發肺炎、呼吸困難，在加護病房治療中。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報記者會表示，國內14到20日新增238例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症），與前週相當；另新增20例死亡病例，較前週上升，疫情處於相對低點、上下起伏。

近4週變異株監測統計，李佳琳說，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為85%及63%，另JN.1衍生變異株KP.2之本土與境外占比分別為6%及11%，持續監測變異株流行趨勢。

疾管署防疫醫師林詠青說，新增重症個案中有1例未滿1歲，為中部5個月大男嬰，有先天染色體、心臟方面疾病，年齡還無法接種COVID-19疫苗。在5月中發燒、躁動不安、咳嗽有痰症狀，後來呼吸困難就醫，照X光發現已有肺炎情況，檢驗COVID-19陽性；經給予抗病毒藥物治療，目前住院1週病況穩定，還在加護病房持續治療中。

疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種271.6萬人次，全國接種率11.22%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.36%、1.18%。由於疫情持續且仍具傳播風險，目前所提供接種之XBB疫苗對於目前正流行的JN.1系列變異株能產生有效之抗體，民眾應儘速接種，減少重症或死亡風險。

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台灣腎臟醫學會秘書長許永和指出，慢性腎病族群若罹患COVID-19，不僅重症死亡風險可能較常人增加3.69倍，且可能造成腎功能下降，甚至恐無法恢復至原先狀況、演變成需要長期洗腎。

許永和呼籲，若家中長輩、親友若有慢性腎病，務必盡快接種COVID-19疫苗，且有類似COVID-19症狀，務必還是要進行快篩、及早就醫，服用抗病毒藥物，以降低重症死亡率；此外也應注意侵襲性肺炎鏈球菌風險，接種2劑疫苗可獲得較常免疫保護力、且範圍更廣，使保護效益最大化。（編輯：李亨山）1130521