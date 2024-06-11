本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賴總統核可國會職權修法覆議案 盼朝野再審慎檢視
首頁 / 生活

公費肺炎鏈球菌疫苗剩1.1萬劑 50歲以上要打要快

2024/6/11 12:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北11日電）疾管署日前宣布短期擴大公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象，今天公布最新統計，目前50歲以上民眾PPV23共接種8.3萬人次，縣市庫存約1.1萬劑。疾管署表示，何時打完仍有待觀察。

衛生福利部疾病管制署日前公布，短期開放50至64歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），並自5月28日起擴大施打，至用罄為止。

根據疾管署最新統計，5月28日至6月11日期間，50歲以上民眾PPV23共接種8萬3325人次，縣市庫存約1.1萬劑；與8日公布剩約1.5萬劑相比，整個端午連假約接種4000劑。

疾管署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，連假期間，開診的醫療院所不多，1.1萬劑何時打完仍有待觀察，但還是要提醒民眾，事先詢問各地疫苗供應情形，疫苗通常要2週左右保護力才會生效，呼籲及早打好打滿。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

疾管署曾說明，這批提供50至64歲民眾接種的PPV23疫苗用罄後，恢復提供原65歲以上民眾與55至64歲原住民PPV23公費實施對象，提供65歲以上民眾公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑PPV23，2劑接種間隔至少1年。

如為65歲以上侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象、機構住民及洗腎患者上述2項疫苗則間隔至少8週即可；另55至64歲原住民則公費接種1劑PPV23。（編輯：張雅淨）1130611

#疾管署
#曾淑慧
#PPV23
曾淑慧
日本爆發A型鏈球菌疫情 疾管署：國內監測無異常公費肺炎鏈球菌疫苗剩1.5萬劑 50歲以上施打要快
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.114
更多編輯台推薦新聞：