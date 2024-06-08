公費肺炎鏈球菌疫苗剩1.5萬劑 50歲以上施打要快

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北8日電）疾管署5月底宣布短期開放50至64歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），至疫苗用罄為止。疾管署今天公布最新統計，截至7日為止，僅剩約1.5萬劑，籲要打要快。

衛生福利部疾病管制署日前公布，短期開放50至64歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），並自5月28日起擴大施打，至用罄為止。

據疾管署最新統計，5月28日至6月7日，50歲以上民眾PPV23共接種7萬8979人次，縣市庫存僅剩約1.5萬劑。

即起連續3天是端午假期，疾管署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，連假期間，若醫療院所有開診仍可接種，提醒民眾事先詢問各地疫苗供應情形，疫苗通常要2週左右保護力才會生效，籲及早打好打滿。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

疾管署曾說明，這批提供50至64歲民眾接種的PPV23疫苗用罄後，恢復提供原65歲以上民眾與55到64歲原住民PPV23公費實施對象，提供65歲以上民眾公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑PPV23，2劑接種間隔至少1年。

如為65歲以上侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象、機構住民及洗腎患者上述2項疫苗則間隔至少8週即可；另55至64歲原住民則公費接種1劑PPV23。（編輯：陳政偉）1130608