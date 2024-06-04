公費流感疫苗對象放寬 診所勞健保員工都可接種

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（中央社記者曾以寧台北4日電）衛福部疾管署今天表示，將放寬公費流感疫苗接種對象，基層診所非醫事人員接種，由現行2人為限放寬至所有在該診所投保勞健保人員，今年10月起流感季適用，約4萬人受惠。

根據衛生福利部疾病管制署公告，現行流感疫苗公費對象包含醫事及衛生等單位防疫相關人員，其中醫療院所的非醫事人員，診所部分限定每診所行政人員接種名額以2名為限。

疾管署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，由於診所工作人員仍有與病患接觸機會，考量基層診所亦於公衛體系扮演至關重要防疫角色，自今年10月流感季起，將公費對象中，診所非醫事人員（行政人員）改以「勞健保投保資料顯示診所為其投保單位之工作人員」認定。

依據衛福部醫事司資料，曾淑慧說，全台約有1.1萬餘家診所，但由於目前尚在統計全台各診所勞健保投保人員資料，以每家診所3至5名工作人員估算，評估約有3.3至5.5萬餘人受惠。

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曾淑慧表示，此案經提至傳染病防治諮詢會流感防治組與預防接種組聯席會議決議，並獲衛生福利部同意，已函覆醫師公會，並請診所配合相關接種意願調查及造冊作業、踴躍接種。

疾管署日前公布，今年度公費4價流感疫苗招標結果，除國光生技、賽諾菲、台灣東洋、高端疫苗外，加入荷商葛蘭素史克藥廠（GSK），5家廠牌為歷年最多，共採購688萬8200劑。（編輯：李亨山）1130604