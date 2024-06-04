公費肺炎鏈球菌疫苗剩5.8萬劑 估1週接種完畢

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（中央社記者曾以寧台北4日電）疾管署上週宣布短期開放50至64歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），至疫苗用罄為止。疾管署表示，截至3日僅餘約5.4萬劑，預估本週就會接種完畢。

衛生福利部疾病管制署日前公布，短期開放50至64歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），發言人曾淑慧表示，為使疫苗有效運用，自5月28日起擴大施打，至用罄為止。

曾淑慧今天在疫報記者會上表示，接種狀況踴躍，截至6月3日已接種3.2萬劑，僅餘約5.4萬劑，預估最快本週就會接種完畢。因疫苗數量有限，實施至各縣市疫苗用罄為止，請民眾欲接種前，先依各縣市公布之接種地點洽詢疫苗供應情形，再行前往。

疾管署說明，這批提供50至64歲民眾接種之PPV23疫苗用罄後，恢復提供原65歲以上民眾與55到64歲原住民PPV23公費實施對象，提供65歲以上民眾公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑PPV23，兩劑接種間隔至少1年。

且如為65歲以上侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象、機構住民及洗腎患者上述兩項疫苗則間隔至少8週即可；另55至64歲原住民則公費接種1劑PPV23。

接種肺炎鏈球菌疫苗重要性，台北榮總胸腔部呼吸感染免疫科主任馮嘉毅說明，先前有高齡90多歲的患者，雖有中風病史但平時可自行走路，不料感冒後因發燒、呼吸困難來到急診室，血氧已嚴重低於正常值，須插管使用呼吸器，X光顯示兩側肺部有嚴重肺炎、合併呼吸衰竭，幸在治療後順利脫離呼吸器。

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馮嘉毅說，不少老人家像這名患者一樣，以為自己身體沒問題、不需要打肺炎鏈球菌疫苗，但其實只要超過65歲就是高風險；臨床上肺部感染有疫苗可防的不多，但肺炎鏈球菌不但有疫苗，且效果好，疾管署統計就發現，在廣泛接種疫苗後，能有效降低高風險族群的侵襲性肺炎鏈球菌感染症發生率。

馮嘉毅指出，PCV13（13價結合型肺炎鏈球菌疫苗）可激發較強免疫反應、PPV23（23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗）則涵蓋較多血清型。其中PPV23疫苗1劑約新台幣1500元、PCV13疫苗價格更高達3500元左右，提供2劑公費疫苗，是很好的政策。（編輯：李亨山）1130604