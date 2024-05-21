瘧疾增1死 40多歲外籍男去過馬拉威就醫當天亡

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（中央社記者曾以寧台北21日電）疾管署今天公布新增1例境外移入瘧疾死亡，40多歲外籍男子曾至馬拉威，自韓國入境後，隔日出現症狀，20日就診當天不治。馬拉威國際旅遊疫情建議等級上調為第一級「注意」。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧在疫報記者會上指出，這是今年首例瘧疾死亡個案，也是2015年以來第2例（前1例為去年），皆為境外移入。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，國內近10年累計58例確定病例均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。另外，鑑於國內近期發現自馬拉威境外輸入病例個案，今天將馬拉威國際旅遊疫情建議等級調整為第一級「注意」。

疾管署防疫醫師林詠青說明，個案為40多歲外籍男性，4月下旬曾至非洲馬拉威，瘧疾預防用藥史不明；5月18日自韓國入境後獨自入住旅館，隔日出現呼吸喘、胸悶、食慾不振等症狀，5月20日因症狀持續就醫，抵達急診時生命徵象不穩，因病況惡化，於當日不幸死亡。

林詠青指出，個案經採血鏡檢發現疑似瘧原蟲，通報後檢驗確診感染惡性瘧（又稱熱帶瘧），已緊急給予藥物治療，但個案因病況惡化，於當日不幸死亡。

林詠青說明，瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧最常見。潛伏期約7天至30天，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀。

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疾管署指出，如未接受適當治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。間日瘧與卵形瘧可能潛伏在肝臟數月甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須做根除治療，以避免復發。

疾管署提醒，前往瘧疾流行地區，應至少於出國前1個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並提供旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊。（編輯：管中維）1130521