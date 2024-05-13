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麥加朝覲 疾管署：必打流行性腦脊髓膜炎疫苗

2024/5/13 13:00（5/13 13:30 更新）
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（中央社記者陳婕翎台北13日電）麥加朝覲將於6月14日展開，衛生福利部疾病管制署建議行前2至4週至旅遊醫學門診評估，除必打4價流行性腦脊髓膜炎疫苗，建議接種COVID-19、流感或MMR疫苗，預防疾病威脅。

一年一度的伊斯蘭朝覲儀式是全球規模的宗教聚會，每年吸引超過數百萬名信徒前往，今年沙烏地阿拉伯麥加朝覲將於6月14日展開，因大量人潮聚集，朝覲者可能暴露於傳染病風險下，疾管署提醒計劃前往當地參加朝覲的民眾，須留意沙國預防接種規範。

疾管署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，由於麥加朝覲是全球性活動，現場不是只有沙國居民，可能會接觸到各國人士，所以建議規劃赴麥加朝覲的民眾，行前2至4週應先到旅遊醫學門診諮詢，以利掌握最新國際疫情趨勢，制定合適疾病預防。

曾淑慧說，台灣流行性腦脊髓膜炎

流行性腦脊髓膜炎小百科

腦膜炎雙球菌（Neisseria meningitidis）引起的腦膜炎稱為流行性腦脊髓膜炎。

常見症狀
發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、畏光及神經學症狀，如精神錯亂（譫妄），約75%的腦膜炎個案可在血液中分離出此細菌。

致死率
即使給予合適抗生素治療，致死率仍有10%~15%。另外，約有5%~20%的個案，未經腦脊髓膜炎症狀，直接進展至流行性腦脊髓膜炎敗血症，出現瘀斑（purpura）、休克、急性腎上腺出血及多重器官衰竭等。致死率可高達40%，且存活者中有20%產生相關後遺症。

好發族群
1歲以下的嬰兒較少猝發案例，且臨床症狀不典型亦不易察覺，常只有發燒、嘔吐，還可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食、張力低下等症狀。 

預防方式
接種流行性腦脊髓膜炎疫苗，在高風險地區保持個人衛生、戴口罩，避免接觸有呼吸道症狀病人。

資料來源：衛福部

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個案數少，但考量到麥加朝覲人口多，再加上當地政府規定，朝覲者必須接種4價流行性腦脊髓膜炎疫苗，出示國際預防接種證明書，也就是俗稱的黃皮書，接種證明書於接種後10日生效，效力為5年。

曾淑慧表示，沙國政府也建議朝覲者接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗及季節流感疫苗。另外，由於今年歐洲、中東都有傳出麻疹疫情，沙國也是麻疹流行國家，建議參加朝覲者可考慮接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

沙國為中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）旅遊疫情等級第1級注意（Watch）國家，曾淑慧提醒，前往當地應避免接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶，若出現發燒、咳嗽等呼吸道症狀，應佩戴口罩並儘速就醫，返國時主動通報機場檢疫人員，以保障個人健康。（編輯：管中維）1130513

曾淑慧
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