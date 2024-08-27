南韓難根除瘧疾有原因 非軍事區養病媒蚊成邊界新威脅
2024/8/27 17:01（8/27 18:02 更新）
（中央社南韓坡州27日綜合外電報導）在戒備森嚴的南北韓邊境附近，1部監控裝置每天24小時不間斷地運作。它不是在追蹤飛彈或部隊動向，而是要捕捉可能飛越邊界、傳播瘧疾的蚊子。
法新社報導，儘管南韓擁有先進的醫療體系，數十年來也不斷採取行動抗疫，但仍難以達到「零瘧疾」目標。究其原因，很大程度上是因為鄰國北韓瘧疾盛行。
南韓今年針對全境發布瘧疾警報。科學家表示，氣候變遷，特別是春季更暖和，加上降雨量增加，可能為朝鮮半島帶來更多蚊媒傳染病，除非嚴格說來仍處於戰爭狀態的兩韓可以攜手合作、共同抗疫。
問題的核心地帶就在兩韓非軍事區（DMZ），這裡覆蓋茂密的森林和濕地。自1953年韓戰結束，雙方依據停火協議設立這個4公里寬、250公里長的緩衝區以來，基本上當地可說人跡罕至。
布滿地雷的邊境不僅成為稀有物種的生態避難所，科學家說，這裡也適合蚊子滋生，其中包括可飛行12公里遠的瘧疾病媒蚊。
韓國疾病管理廳（Korea Disease Control and Prevention Agency，KDCA）科學家金鉉宇（Kim Hyun-woo，音譯）表示，非軍事區的死水和「大量野生動物」，為蚊子產卵吸血提供了營養來源。
南韓一度自認已根除瘧疾，但1993年，1名在非軍事區服役的士兵被發現感染瘧疾後，病例陸續出現。去年病例數從2022年的420例增至747例，增幅近80%。
南韓衛生當局已在全國多地安裝76個蚊子追蹤裝置，包括非軍事區附近的關鍵地區。（譯者：鄭詩韻/核稿：施施）1130827
瘧疾小百科
- 一種由瘧原蟲所引起的傳染病，當被感染且具傳染能力的瘧蚊叮咬時，瘧原蟲會從蚊子注入人體。而輸血、器官移植、注射藥物不慎也可能導致感染。
- 潛伏期：隨瘧原蟲種類不同而有差異，症狀可能於7天至30天內出現。
- 發病症狀：感染瘧疾早期的症狀與流感類似，最主要的症狀為發燒、畏寒及顫抖，接著冒冷汗
- 若沒接受適當的治療，數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。
預防方法：
- 出國前請先了解瘧疾感染危險地區。
- 服用預防藥物。
- 避免蚊子叮咬。
資料來源：疾管署
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