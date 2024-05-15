台北布拉格直航 首季來捷台灣遊客增幅75%居冠

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（中央社記者劉郁葶布拉格15日專電）捷克今年第1季的外國遊客數量顯著增加，其中以台灣遊客的增幅達75%居各國之冠，主因是台北與捷克首都布拉格在去年開通直航。

根據捷克媒體「財經資訊」（Finanční a ekonomické informace）報導，今年第1季捷克境內的外國遊客數量明顯增加。捷克的飯店、旅館和其他住宿設施共接待410萬名遊客，其中近53%是國內遊客，47%是外國遊客。

財經資訊指出，儘管大多數外國觀光客來自周邊國家，如德國人（50萬）、斯洛伐克人（17.7萬）和波蘭人（14.3萬）；但來自遠方國家的遊客也顯著增加，其中以美國人最多（近6.4萬），年增19%。

而從增幅來看，排名第1的是台灣遊客，根據捷克旅遊局（Czech Tourism）提供的數據，台灣遊客數量比去年增加75%，達到3.7萬造訪人次，主要原因是台北與布拉格在去年7月開啟直航。

中華航空（China Airlines）每週兩班從台北直飛布拉格。布拉格成為華航第6個直飛的歐洲城市，其他直飛城市包含法蘭克福、阿姆斯特丹、倫敦、羅馬與維也納。

布拉格機場公司理事長波斯（Jiří Pos）在去年的直航開通儀式上說：「這條新的直航航線，振興了我們的旅遊業。」

台北與布拉格直航航線，也提供遊客前往其他亞洲或太平洋國家轉機的機會。華航總經理高星潢表示：「我們預計，日本、韓國和越南的轉機市場，將會對這條航線產生濃厚興趣。這將讓更多的亞洲旅客透過台灣往返捷克，增強台灣作為轉機樞紐的地位。」

不過，財經資訊指出，雖然來捷克的台灣遊客數量因直飛航班大幅增加，但仍有很大的成長空間。2019年，台灣遊客來捷克的人數超過19萬人，但自疫情開始，台灣遊客數量急劇下降，減少90%以上；直至去年，台灣遊客數量才逐漸回升。

至於來捷克的觀光客，都會到哪些地方遊玩？財經資訊報導，整體來說外國旅客最常去布拉格、溫泉小鎮卡羅維瓦利（Karlovy Vary）和南摩拉維亞（South Bohemia）地區。

捷克統計局（Czech Statistical Office）的數據顯示，今年第1季前往布拉格的遊客超過150萬人次，當中大部分遊客來自國外。亞洲遊客佔14.2萬人，較去年增加35%；其中拜訪布拉格的台灣遊客人數接近1.7萬，比去年增加69%，來自韓國與中國的遊客數量也大幅增加。

除此之外，數據顯示，外國旅客在捷克的消費比本地旅客還高。2019年，中國、日本與韓國遊客的捷克日均消費為每人4860克朗（約新台幣6827元）；新冠肺炎疫情期間，日均消費降至2170克朗，但2022年再次上升至4321克朗。

外國遊客增加，住宿飯店的人數也勢必上升。今年第1季度，捷克飯店入住率出現成長，以豪華飯店增幅最大，增幅近1/3。財經資訊指出，在捷克的外國人，經常選擇較昂貴的四星級飯店住宿。

捷克卡羅維瓦利小鎮以「可飲用的溫泉水」聞名，遊客可以拿杯子從出水孔接溫泉來喝。圖攝於111年10月15日。中央社記者劉郁葶卡羅維瓦利攝 113年5月15日

負責旅遊與文化業務、布拉格市長助理卜吉比索爾（Jiří Pospíšil.）表示：「我很高興我們正在發展可持續的旅遊業，策略性地瞄準優質客戶，並提高服務客戶的水準。我們的努力也反映在數據上，布拉格的遊客組成正在生變化，而且他們不怕在這座城市消費。」

捷克旅遊局局長米德仁（František Reismüller）指出，除了遊客數量不斷增加，遊客停留捷克的時間也在增加，選擇留宿的比例增加17.2%。他說：「由於外國遊客在捷克的花費比國內遊客更多，因此我們努力透過今年最大的宣傳活動，吸引外國遊客。」（編輯：韋樞）1130515

位在捷克首都布拉格的查理大橋為著名的觀光景點。圖攝於112年3月5日。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月15日