華航空中米其林飄香 4/1起美福米香台菜端上機

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）華航與獲米其林一星的美福飯店米香餐廳合作推「雲端台菜星級饗宴」，將經典台式料理帶上高空，4月1日起，於台灣出發的東南亞、兩岸及部分日韓航線全艙等旅客都可享用。

華航與美福飯店今天共同舉辦「雲端台菜星級饗宴」記者會。

華航總經理高星潢說，華航是國內航空業領導者，致力為旅客提供最優質的飛行體驗，餐飲方面陸續在不同航線與各料理領域佼佼者合作，米香餐廳善用當令在地食材為華航設計全艙等專屬佳餚，與華航「永續、環保」的經營理念結合，將家鄉味帶上高空，向國際宣傳台灣美食文化。

高星潢也與美福飯店總經理林偉德，在米香台菜總主廚陳永華指導下，在記者會現場示範炒三杯杏鮑菇雞肉。

華航介紹，米香台菜總主廚陳永華，承襲早年老師傅的料理手藝，重現台灣人的味覺記憶，將台菜獨樹一格的雅致搬上餐桌，讓「特色小吃」成精緻美味，並融合遍跡歐亞習得的烹飪技術，為傳統台式經典菜色注入新的靈魂，發展出包羅萬象的台菜料理，讓米香連續3年獲得米其林一星肯定。

華航與米香合作的機上餐點，為餐廳內熱門料理及部分隱藏菜單，全艙等品項多達15項，經過雙方依據機上條件反覆研修，終將台灣在地好滋味端上萬呎高空。

華航「雲端台菜星級饗宴」商務艙/豪華商務艙餐點，首波推出前菜「梅汁鮑魚雞胸沙律」搭配主菜「乾燒明蝦烏魚子炒飯」，沙拉佐醬由陳永華特別設計的「梅汁醬」，配上海陸雙鮮鮑魚及雞肉，主菜則選用嘉義野生烏魚子，鹹香的烏魚子拌炒Q彈米飯，搭配風味十足的乾燒明蝦，呈現滿滿台味。

首波登場菜色還有豪華經濟艙前菜「梅汁沙拉鮮時蔬」、主菜「米香麻油松阪豬肉飯」及經濟艙主菜「米香糖醋雞丁飯」。

華航2012年率先在機上推出米其林餐，近幾年持續優化，目前高空可享用的米其林餐點，還有米其林綠星陽明春天、台灣第一家米其林三星頤宮中餐廳，及新合作的一星米香餐廳。（編輯：李亨山）1130327