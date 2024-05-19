就卸任都遇到會考 潘文忠：平靜度過就是最棒禮物

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（中央社記者陳至中台北19日電）教育部長潘文忠於民國105年上任時第一件處理的事，就是國中教育會考停電事故。今天是卸任最後一天，也正好是會考，他說，平靜度過不用交接意外狀況，就是最棒的禮物。

113年度國中教育會考今天結束，潘文忠親自到台中市迎接入闈人員出闈。稍晚的記者會上，全國試務委員會致贈潘文忠一支木製的文昌筆，感謝他擔任教育部長7年多來，對會考的付出和貢獻。

潘文忠致詞時提到，105年剛上任時，就遇到會考新店高中大停電事件，影響1775名考生的權益；後來在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，會考也是如臨大敵，許多事情都沒有前例可循，甚至考前3天還要緊急通知考生改變試場。

今天是潘文忠任期的最後一天，明天將交辦給新任部長鄭英耀。潘文忠表示，今年會考順利完成，可以在毫無掛念的狀況下離開，不用跟新教長報告會考有意外狀況，就是他卸任最棒的禮物。

即將接任教育部政務次長的葉丙成（台大電機系教授）今天在臉書發文表示，已辭去所有民間職務，全心投入在未來的公職工作。

葉丙成感謝過去10年一起並肩合作的新創夥伴，一同打造出讓許多學生受惠的教育社會企業。沒能依當初承諾做完一些職務的任期，他覺得「拍謝」，感謝各方諒解。（編輯：張雅淨）1130519