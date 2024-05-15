教長任期2647天創紀錄 潘文忠：卸任後要終身學習

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（中央社記者陳至中台北15日電）教育部長潘文忠將卸任，他兩度執掌教育部，合計2647天，是中華民國建國後任期最長的教育部長。他今天表示，卸任後要稍微放下腳步，以身作則終身學習，並願持續投入偏鄉教育。

潘文忠今天最後一次主持教育部部務會報，會前接受媒體聯訪談及7年3個多月來的歷程，他說，教育部業務龐雜，要感謝歷任行政院長的全力支持，讓許多政策規劃得以推動。

潘文忠提到，12年國教就是一項龐大的工程，課綱歷經10年籌備，如今實施6年，即便歷經COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，台灣學子在PISA（國際學生能力評估計劃）等相關國際評比，仍有非常好的表現和突破。

潘文忠感謝第一線教師的努力，在疫情中讓台灣學子的學習不中斷，入學考試也沒有停擺。他提到「班班有冷氣」政策在中央、地方攜手下實現，對照菲律賓近期因炎熱須全國大停課，可見冷氣非常必要。

潘文忠接著述說特教法、國教法修法、社區大學條例、以及讓代課教師獲得全年聘期等，都是他印象深刻的政策。

「教育是一棒接一棒，我這一棒跑了7年多。」如今即將卸任，潘文忠表示，相信在所有教育人員的努力下，台灣教育仍會不斷向前，勇敢面對、突破所有的困難。

被問及未來人生規劃，潘文忠說，服務公職超過40年，現在他要稍微放下腳步，過去對家人虧欠太多，連假日都不見得能好好陪伴，卸任後一定要好好生活。他也要以身作則，作一個終身學習者，畢竟任公職以來，發現自己仍有許多不足之處，需要再找時間充實自我。

潘文忠也提到，他一直以來最關注偏鄉教育，卸任後如果有適當機會，也願意多多著力在偏鄉。

本月18日、19日即將舉辦國中教育會考，潘文忠表示，這是他卸任前最牽掛的事，前兩天還特別傳訊息給台電主管，請他們務必幫忙穩定供電。

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潘文忠提醒考生，面對大型考試難免心情起伏、患得患失，緊張時可試著深呼一口氣、穩定呼吸，讓自己先緩和下來。考前最後幾天，應維持正常作息，盤點好應試文具，考前才不會慌亂。

潘文忠也呼籲全體考生家長，此時應做的是支持和陪伴，不要過度要求「分秒必爭」、衝刺到最後一刻。反而應讓孩子稍微放輕鬆，透過聊天等方式舒緩心情，才能從容迎接考試。（編輯：李亨山）1130515