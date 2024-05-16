新教長5/20上任 教團提教師小區域輪調等11建言

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（中央社記者陳至中台北16日電）總統當選人賴清德將於5月20日就職，新內閣中的教育部長由中山大學校長鄭英耀擔任。多個教育團體今天舉辦記者會，提出教師小區域輪調、定期換證等11項建言。

台灣家長教育聯盟、人本教育基金會、台灣兒童權益聯盟等多個團體代表一同在立法院召開記者會，對新任教育部長提出促進優質校園、完善家長職能、打造零風險環境、落實適性學習等4面向共11個建言。

台灣家長教育聯盟政策小組召集人謝國清表示，即將卸任的教育部長潘文忠，在7年多的任期間完成108課綱審查，並透過教師法修法杜絕校園不適任教師，修正私校法讓私校順利退場等。教育團體感佩和肯定潘文忠，但也提醒，教育政策往往不能馬上見效，須「一棒接一棒」，期盼鄭英耀在潘文忠奠定的基礎下繼續完善相關政策。

其中在不適任教師處理機制方面，與會的教育團體建議建立配套措施，包括建立教師小區域論調制度。1名與會代表指出，教師在同一學校一待20、30年，視野難免受限，到不同學校可有不同的刺激，有助於專業成長。

教團也建議比照醫師，建立教師的定期換證制度，跟隨時代進步，隨時增進專業能力。

人本基金會執行長馮喬蘭提到，須持續提升教師的專業，才能迎接時代的需求，師培系統改革目前還沒跟上，教育單位也應思考加強教師支援系統，而非只將政策重點停留在淘汰不適任教師。

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民主進步黨籍立委陳培瑜及林月琴出席記者會聲援教育團體的訴求。陳培瑜表示，教育是跨黨派的事，希望有更多人一起關注兒少困境，讓政策更加完善和溫暖。

林月琴則關注兒少自殺、自傷，期盼加強情緒教育、媒體識讀，從幼兒園開始編制輔導人力。她也期盼新的政府團隊能持續關注普特融合教育（指讓特教生在一般班級學習），補足專任助理員人力。（編輯：管中維）1130516