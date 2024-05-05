葉丙成、張廖萬堅任教育部政次 關注少子化挑戰

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（中央社記者許秩維台北5日電）新內閣教育部政務次長人選今天公布，由前立委張廖萬堅與台大電機系教授葉丙成出任。葉丙成表示，希望打造更好的教育，讓少子化的台灣能有更多人才。張廖萬堅則說，將全力以赴為台灣教育努力，面對AI時代來臨及少子化衝擊。

總統當選人賴清德及內定行政院長卓榮泰已陸續公布6波新內閣人事，民進黨今天透過新聞稿公布各部會政務次長人選，曾任台中市議員和立法委員的張廖萬堅，以及台灣大學電機工程系教授葉丙成將出任教育部政務次長。

張廖萬堅今天下午在臉書發文指出，他過去擔任18年市議員、8年立委任內，在教育政策及體育議題等，與各方團體、政府都有溝通的豐富經驗。

張廖萬堅表示，面對AI時代來臨及少子化衝擊，不論高教、國教或特教，還有體育等議題，都有很多問題必須面對及克服，包括全力推動體育署升格為部，他會配合新政府團隊，繼續努力，全力以赴。

目前任教於台大電機系的葉丙成，是線上遊戲學習平台PaGamO、實驗教育機構BTS無界塾創辦人，自2013年便積極投入「翻轉教學」。

葉丙成今晚於臉書發文提到，他將於520後進入教育部服務，12年前他奔走台灣各地推廣教學創新，9年前開始，他關注的不再是教學方法層面，而是如何透過教育，讓台灣的下一代更有能力跟自信去面對變化快速的未來世界。

葉丙成表示，「打造更好的教育，讓少子化的台灣能有更多的人才，面對未來的挑戰」，是他一直以來的信念，也是未來持續為台灣努力的目標。（編輯：張雅淨）1130505