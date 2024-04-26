張廖萬堅將任教育部政次：繼續為教育努力

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）新內閣名單陸續公布，前民進黨立委張廖萬堅今天證實將出任教育部政次，他說，立委期間都待在教育委員會，是他很熟悉及關心的領域，有機會進入新內閣，將繼續為教育努力。

總統當選人賴清德將於5月20日就職，新內閣名單近日陸續公布，在今年1月連任立委失利後， 張廖萬堅 張廖萬堅小檔案 生日：1965年2月9日

學歷：輔仁大學大眾傳播、東吳大學政治學研究所碩士班、東海大學EMBA高階經營管理碩士班

經歷：台中市議員（1998~2016）、民進黨台中市黨部主任委員 看更多 關閉 說，很多人鼓勵他失利後仍要繼續努力，也有人建議他可以試著前進行政系統。

張廖萬堅告訴中央社記者，立委連任失利後，就思考如何去延續自己的理念，期間很多教育團體及家長團體也很支持他，接到高層邀約進入新內閣，就欣然答應，能為教育界出力。

張廖萬堅表示，他從擔任台中市議員到立委，都是關注教育議題，2任立委也都待在教育委員會，教育是他熟悉及關心的領域，有機會進入新內閣繼續為教育努力，也是一件好事情。

今天一早消息傳出後，張廖萬堅說，他接到很多外界的期許，他覺得在特殊教育及體育等方面，還有很多事情可以做，也會配合新部長提出的更多創新教育願景，而台中是他的根，他不會離開台中，每週會回來2、3次，因為很多台中市教育界也都在期待。

曾在媒體界服務的張廖萬堅，於1998年獲民進黨提名當選還未升格前的台中市議員，到台中市升格為直轄市後又當選2屆市議員，直到2016年轉換跑道參選立委當選，連任2屆立委後，今年初尋求連任失利。（編輯：李錫璋）1130426