張廖萬堅將任教育部政次 教團期待續推修法

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（中央社記者陳至中台北26日電）前民進黨立委張廖萬堅今天證實將出任教育部政務次長。教育團體指出，張廖萬堅長期待在立法院教育及文化委員會，對教育議題非常嫻熟，期許上任後繼續推動國教、特教等修法工程。

總統當選人賴清德將於5月20日就職，新內閣名單近日陸續公布， 張廖萬堅 張廖萬堅小檔案 生日：1965年2月9日

學歷：輔仁大學大眾傳播學系、東吳大學政治學研究所碩士班、東海大學EMBA高階經營管理碩士班

經歷：台中市議員（1998~2016）、第9及第10屆立法委員（2016年2月1日－2024年1月31日）、民進黨台中市黨部主任委員、民進黨中央黨部中執委 看更多 關閉 今天受訪，證實他將出任教育部政務次長，將繼續為教育努力。

國教行動聯盟理事長王瀚陽接受中央社電訪表示，張廖萬堅擔任地方、中央的民意代表以來，一直都很關心教育，對各項議題的專注和掌握都無庸置疑，和家長團體互動良好，同時也很重視體育，相當適合擔任教育部次長。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，張廖萬堅擔任立委時，對於中小學生師比的調整、校安人力、輔導管教等政策都有所著墨，相當瞭解教學現場的狀況、教職員的無力感。希望張廖萬堅上任後能接續修法，推動行政減量，更積極、有效地幫助現場教師。

全國教育產業總工會理事長林碩杰則期盼張廖萬堅採取中立的立場，平等對待相關團體的意見。他並強調，教育部是教師的最大雇主，政次位居要職，應讓受僱者的勞動條件、福利和權益更上一層樓。

外傳教育部另外一名政次人選，將由近年持續推動教育創新、翻轉教育的台灣大學電機系教授葉丙成出任，但他本人截至今天上午11時30分，並未出面證實。

林碩杰表示，葉丙成雖然是高教出生，但對108課綱、資訊教育等也經常發表卓見，對線上教學的貢獻也獲得基層教師認同。

侯俊良則提醒，技職政策與高教息息相關，葉丙成對技職較少發言，希望上任後能多看看教學現場的不同面貌。

王瀚陽表示，葉丙成的成功經驗，比較偏向商業模式的教育單位，若要沿用到公共事務政策上，勢必要有所調整。期盼他多傾聽各方聲音，瞭解教育的現狀和文化脈絡。（編輯：陳政偉）1130426