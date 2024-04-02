中國房地產業動盪 多家房企因延遲公布財報停牌

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（中央社台北2日電）中國多家房企因延遲公布年度財報，今天起於香港聯交所暫停交易。除了房企巨頭碧桂園外，還包括融信中國、上坤地產、當代置業、億達中國等。華爾街日報形容，這是中國房地產業動盪的又一跡象。

綜合陸媒北京商報及香港經濟日報今天報導，多家在香港上市的公司因未能於3月底前公布2023年度業績，今天早上有逾60家公司發布停牌（暫停交易）公告，當中包括3月28日晚已披露未能如期公布業績的碧桂園。

除了碧桂園外，停牌的還有融信中國、上坤地產、當代置業、億達中國等中國房企。

融信中國3月28日公告披露，將延遲發布截至2023年12月31日止年度的經審核業績，公司股份預計將於4月2日上午9時正起在香港聯交所暫停買賣。

融信中國表示，由於公司仍在蒐集及整理審計師所需的若干資料，因此無法按照上市規則在3月31日前刊發經審核的年度業績。公司目前預計，經審核後的業績將在2024年4月30日前發布。

華爾街日報形容，中國多家房企因未能在規定時間內發布去年的年度業績而停牌，是中國房地產業動盪的又一跡象。

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新浪財經報導，有分析人士指出，一般來說，在香港聯交所上市的公司在持續停牌18個月後才會遭到下市，因此對於大部分未公布年報的房企來說，距離下市仍有較長的時間和程序，但長期停牌可能引發退市風險。

中指研究院企業研究總監劉水表示，房企目前要抓住政策契機積極融資，可從存量與增量兩方面節流開源。在存量債務方面，房企可利用現有政策做好債務接續，進行合理展期，從而優化債務結構。在爭取融資增量方面，企業應把握最新政策，盤活經營性資產，拓展融資渠道。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130402