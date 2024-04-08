中國房企碧桂園：境外債務重組程序有積極進展

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（中央社記者張謙香港8日電）陷入債務危機的中國房企碧桂園控股有限公司表示，公司在建立境外債務重組程序上取得積極進展，且正在有序地推進。

碧桂園昨晚在香港交易所公布，過去數月，該公司與債權人及主要顧問緊密合作，代表銀行債權人的協調委員會及代表債券持有人的專案小組都已成立，碧桂園正與他們商議訊息分享機制和費用安排，並積極反饋了一系列的盡職調查問題。

公布表示，碧桂園將繼續與相關債權人團體及其顧問溝通，務求協助他們評估碧桂園的整體債務狀況，並了解他們的關注點、訴求及對後續工作的期望。

碧桂園強調，在解決境外債務上，公司會參考國際最佳實踐指引，包括國際專業組織和香港金融管理局等發布解決債務問題的守則。

碧桂園表示，在進行境外債務重組的過程中，將堅持「保交付、保運營」，又呼籲債權人給予耐心、理解和支持，與碧桂園共同制定解決方案，以克服該公司面臨的挑戰。

中國大陸各大型房企年前陸續無法償還債務，其中最大型的恆大集團1月被香港高等法院頒下清盤令。

碧桂園是另家大型民營房企，在南方基礎雄厚，且普遍為港人所熟知。（編輯：周慧盈）1130408