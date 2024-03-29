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坦言經營環境複雜 碧桂園延後發布財報

2024/3/29 11:29
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（中央社台北29日電）中國房地產開發商碧桂園28日晚間發布公告表示，面臨日趨複雜的經營環境，需要更多資訊以作出合適的會計評估，因此將延後發布2023年財報，同時依規定於4月2日起暫停在港交所的股票交易。

根據碧桂園於官網發布的公告，總計做出三項通知，分別為「延遲刊發2023年度業績及寄發2023年度報告」、「董事會會議延期」、「暫停買賣」。

碧桂園指出，由於行業持續波動加上集團面臨的經營環境日趨複雜，需要收集更多資訊才能作出合適的會計評估，並將行業及公司的變化合理反映於截至2023年12月31日止年度的合併財務報表。

因此，無法遵守上市規則相關規定，於2024年3月31日前發布財務報告。

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碧桂園表示，由於無法如期發布報告，原定於3月28日舉行的董事會延期舉行，將於適當的時候進一步發布公告，通知股東有關董事會的日期。目前公司管理階層正積極與債權人洽談有關債務重組問題，並和會計師事務所緊密合作，盡快公布2023年的報告。

這份公告也提到，由於無法如期公布2023年度的報告業績，因此根據上市規則的相關規定，將於4月2日上午9時起，暫停在港交所的交易。碧桂園強調，暫停交易不會對公司的營運產生實質影響。目前境內保交樓工作及境外債務重組工作均有序推進，得到了包括各地相關政府、境外債權人的大力支持。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130329

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