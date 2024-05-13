教部推新型專班招境外生 立委憂重現打黑工亂象

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（中央社記者許秩維台北13日電）教育部擴大招境外生，113學年再推新型專班。國民黨立委洪孟楷今天表示，新型專班還規定就業義務，希望不要重現黑工亂象。教育部長潘文忠回應，相關規範會更明確。

立法院教育及文化委員會邀請潘文忠進行「大學推動國際招生及臺灣優華語計畫之執行成效及檢討」專題報告，並備質詢。

潘文忠報告時表示，教育部近年推動擴大招生境外生，包括新南向產學合作專班、促進國際生來台及留台實施計畫等；113學年已核定新型專班123班、2301人，197家企業參與合作，由國發基金提供每人至多新台幣10萬元的產學獎助金，企業提供每月至少1萬元生活津貼。

中國國民黨籍立法委員洪孟楷質詢時指出，教育部想吸引優秀國際學生來台就讀並發揮所長是好事，但過去曾發生過一些不肖的學校或企業，把境外生當廉價勞工；現在新型專班還規定畢業後有2年就業義務，希望不要重現黑工亂象。

民主進步黨籍立法委員林宜瑾提到，過去招收境外生曾出現打黑工等問題，教育部要推新型專班招收國際生，要如何防範仲介黑手、打黑工等問題。

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潘文忠回應，過去辦理新南向產學攜手專班時，國內學校準備和心態不足，部分學校招生時便宜行事，導致發生幾個嚴重問題，影響台灣的國際聲譽，教育部也採取嚴厲處置。

為防範類似問題再發生，潘文忠指出，教育部已修正相關辦法，要求學校招收境外生不得透過人力仲介，入學通知和相關權利義務都以當地語言來提供給學生，同時也會加強查核和訪視，包括課程規劃、教學安排、校外實習等，而新型專班相關規範也會更加明確。（編輯：管中維）1130513