立委指華語師待遇不一外派淪免洗筷 教長允檢討

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（中央社記者許秩維台北13日電）民進黨立委林宜瑾今天表示，台灣要發展華語，華語教學人員相當重要，但華語教學人員待遇不一，外派海外人員甚至好像淪為免洗筷。教育部長潘文忠回應，會檢視和完善相關制度。

立法院教育及文化委員會邀請潘文忠進行「大學推動國際招生及臺灣優華語計畫之執行成效及檢討」專題報告，並備質詢。

民主進步黨籍立法委員林宜瑾質詢時指出，台灣要發展華語教育，華語教學人員相當重要，但現在華語教學人員很多是兼任、聘期短，工作較無保障，待遇也不一致，鐘點費低的約新台幣250至300元，高的也有破千，收入相當不穩定。

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至於外派海外的華語教學人員，林宜瑾提到，教育部每月補助1200至1900美元（約新台幣3.9萬至6.2萬元），加上當地薪資，可支應當地開銷，但以補助1年為原則；接到國外續聘者，雖然能續約和延長補助，但華語教學人員要和國外學校談調薪很困難，國外學校寧可教育部再派新的人來，導致華語教學人員好像變成免洗筷，華語教學人員的權益應該被重視。

潘文忠表示，關於華語教學人員的聘任等規範，會請國際司檢視並設法完善相關制度，以穩定師資；為穩定拓展華語教育，教育部也會在新南向國家結合常設於當地的攬才基地，希望穩健推動華語教學，有助於留住華語師資。（編輯：管中維）1130513