教育部長任期最後一天 潘文忠盼為偏鄉再盡心力

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（中央社記者蘇木春台中19日電）今天國中會考最後一天，也是教育部長潘文忠任期最後一天，他接受媒體聯訪表示，要感謝各界協助完成會考，他的職務即將告個段落，未來希望能對教育、偏鄉等議題，繼續盡一份心力。

國中教育會考今天中午結束，潘文忠今天中午前往國家教育研究院中部辦公室國中教育會考印卷闈場啟闈，迎接參與組題、印卷、分卷、安全維護及試務支援等工作的100多名試務人員出闈，接著出席會考記者會。

潘文忠接受媒體聯訪時表示，這2天他要特別感謝籌辦會考相關事務人員，不管闈內或闈外，都是盡全力讓這麼大型考試能順利進行；他也要感謝台電、台水公司及各縣市政府，在交通等各方面等秩序協助，大家共同齊心協力，做出最好準備與服務。

潘文忠指出，他的職務即將告個段落，會考順利讓他任期後最掛心的事能夠完成，工作將告一個段落，他一直希望自己能給家人更多時間；後續對教育、偏鄉等議題，如果有適當機會，希望能再盡自己力量，對有需要的孩子能有更多協助。

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他說，教育工作是一棒接一棒，教育事務相當繁瑣，感謝教育部所有人員齊心協力，來自地方與第一線的教育人員，不管在面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、重大事件，都能用最大力量，讓孩子的學習能夠不中斷，不影響孩子受教權益，感謝所有教育夥伴。

潘文忠提到，台灣孩子各種表現都很傑出，包括最近看到在國際競賽的好成績，體育運動等各種表現都不因疫情改變，都獲得全世界最好成績，教育呈現堅強韌性，這是對孩子最大支持，期待大家共同持續努力。（編輯：陳仁華）1130519